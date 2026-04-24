Leggjast gegn því að biðsvæði leigubíla verði við Skipagötu

24. apríl, 2026 - 13:43 Margrét Þóra Þórsdóttir
Tillaga um að fjögur syðstu bílastæðin við Skipagötu á Akureyri verði biðsvæði fyrir leigubíla fellu…
Tillaga um að fjögur syðstu bílastæðin við Skipagötu á Akureyri verði biðsvæði fyrir leigubíla fellur ekki í góðan jarðveg hjá þeim sem reka verslun og þjónustu á svæðinu. Skipulagsráð hefur frestað afgreiðslu. Mynd ja.is

Hagsmunaaðilar og fasteignaeigendur við Skipagötu og Kaupvangsstræti leggjast gegn því að almennum bílastæðum í miðbæ Akureyrar verði fækkað til að rýma fyrir biðsvæði leigubíla.

Fram hafði komið tillaga um að fjögur syðstu bílastæðin við Skipagötu yrðu skilgreind sem biðsvæði fyrir leigubíla. Þrjár umsagnir bárust að loknum kynningartíma þar sem því var mótmælt að núverandi stæðum verði breytt í biðsvæði.

Neikvæð áhrif á aðgengi

Skipulagsráð frestaði afgreiðslu málsins og fól skipulagsfulltrúa að taka saman minnisblað og leggja fyrir næsta fund. Áður hafði verið lagt fram minnisblað frá því snemma í janúar um biðsvæði leigubíla og þar tilgreind þrjú möguleg biðsvæði, tvö við Skipagötu og eitt við Túngötu.

Í athugasemdum hagaðila er bent á að fækkun bílastæða bitni á eldra fólki, hreyfihömluðum og barnafjölskyldum sem reiði sig á að komast í námunda við þjónustu og verslanir. Fækkun stæða gæti einnig orðið leitt til neikvæðra áhrifa á aðgengi og veltu verslana.

Tillaga kom fram um aðrar hugsanlegar staðsetningar biðsvæða, m.a. við Menningarhúsið Hof, við gamla Landsbankann og einnig þótti vænlegur kostur að setja upp biðsvæði í kringum Geislagötu og Hólabraut

