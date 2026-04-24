Natalie Lea sigraði Hæfileikakeppni Akureyrar 2026

24. apríl, 2026 - 14:38 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sigurvegari kvöldsins var Natalie Lea Gunnarsdóttir Mynd akureyri.is
Sigurvegari kvöldsins var Natalie Lea Gunnarsdóttir Mynd akureyri.is

Miðvikudaginn 22. ágúst fór fram Hæfileikakeppni Akureyrar 2026 þar sem hæfileikarík ungmenni stigu á svið og sýndu listir sínar. Alls tóku 34 krakkar þátt með 13 fjölbreyttum atriðum og var stemningin einstaklega góð, en  frá þessu er sagt að akureyri.is

Sigurvegari kvöldsins var Natalie Lea Gunnarsdóttir sem heillaði áhorfendur og dómnefnd með flutningi sínum á laginu Skinny með Kaleo. Í öðru sæti lenti danshópurinn Síðugengið, skipaður þeim Aþenu Vigdísi, Anítu Þórunni, Karólínu Hönnu, Vilborgu Hörpu og Telmu Dögg, en í þriðja sæti var Adam sem söng lagið Riptide með Vance Joy.

Dómnefnd skipuðu Tinna Óðins, Villi vandræðaskáld og Björn Grétar grínisti. Á meðan þau fóru yfir úrslitin fengu áhorfendur skemmtilega skemmtiatriði frá nemendum úr Lundarskóla.

Hæfileikakeppni Akureyrar er fastur liður í Barnamenningarhátíð bæjarins og hefur um árabil verið vinsæll vettvangur fyrir skapandi ungmenni. Keppnin er ætluð nemendum í 5.–10. bekk og þar fær fjölbreytnin að njóta sín.

Markmið keppninnar er að efla sjálfstraust og styðja við styrkleika barna og ungmenna, auk þess að skapa vettvang þar sem þau geta komið fram, prófað sig áfram og notið sín í skapandi umhverfi.

Til hamingju Natalie og öll sem tóku þátt!

  • Natalie Lea sigraði Hæfileikakeppni Akureyrar 2026

    • 24.04.2026
    Miðvikudaginn 22. ágúst fór fram Hæfileikakeppni Akureyrar 2026 þar sem hæfileikarík ungmenni stigu á svið og sýndu listir sínar. Alls tóku 34 krakkar þátt með 13 fjölbreyttum atriðum og var stemningin einstaklega góð.

