Brúðuleiksýningin Rót er hjartnæm og hugmyndarík

Brúðuleiksýningin Rót verður frumsýnd hjá Leikfélagi Akureyrar á morgun laugardag, 25. apríl. Hún er hjartnæm og hugmyndarík upplifun fyrir fjölskyldur og unga áhorfendur. Aldursviðmið er 8 ára og eldri. Í framhaldinu verða sýningar í Þjóðleikhúsinu í maí ogjúní í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík.
Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima,en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegaramma hans frá Suður-Ameríkukemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.
Mikilvægt að segja þessar sögur
Verkið gerist sumarið 1995. Sagan er sögð með augum unga drengsins og mannsins sem hann síðar verður. Rót ferðast á milli fortíðar og nútíðar, Íslands og Suður-Ameríku, raunveruleika og ímyndunarafls.
Með söng, brúðuleik og mögnuðu sjónleikhúsi kannar leikritið hvað það þýðir að alast upp milli heima og bera innra með sér ólíkar sögur. Það er mikilvægt að segja þessar sögur líka þær erfiðu segir í tilkynningu.
