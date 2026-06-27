„Tækifæri fyrir samfélagið að efla sig og styrkja í gegnum íþróttir“

Þegar ný sveitarstjórn Norðurþings tók til starfa í byrjun þessa mánaðar, kvaddi Hjálmar Bogi Hafliðason þann sama vettvang en hann hefur starfað í sveitarstjórn síðast liðin 16 ár. Í samtali við Vikublaðið segir hann að mikilvægt sé að fólk sem geti og vilji vinna fyrir samfélagið geri það en hann hefur nú verið kjörinn formaður Völsungs og heldur því áfram þjónustu við samfélagið á nýjum vettvangi.
Hjálmar segir að 16 ár sé langur tími í pólitík en að árin hafi liðið furðu fljótt og hann geti nefnt margt sem standi upp úr eftir farsælan feril stjórnmálamannsins en helst beri að nefna samferðarfólkið. „Það er margt sem stendur upp úr en kannski helst að maður er búinn að kynnast fullt af fólki í gegnum þessa vegferð. Það hefur verið frábært að fá tengingar inn í alls konar stofnanir, fyrirtæki og Alþingi,“ segir Hjálmar og neitar því ekki að hann sé stoltur af ótal verkefnum sem hann hefur komið að ákvarðanatöku um.
„Ég er mjög stoltur af að hafa barist fyrir uppbyggingu Gervigrasvallarins á sínum tíma og mötuneytið í Borgarhólsskóla svo eitthvað sé nefnt. Það er fullt af svona framkvæmdum sem maður hefur komið að og þá má ekki gleyma litlu verkefnunum eins og til dæmis Regnbogagatan sem ég kom í gegn. Svona lítil verkefni sem kosta ekki mikið í stóra samhenginu en hefur samt gríðarlega mikil og góð áhrif á fólk,“ útskýrir Hjálmar og bætir við að þó það sé viss söknuður af sveitarstjórnarmálunum þá njóti hann þess nú að fá fylgjast með úr fjarlægð.
„Svo er auðvitað gaman að geta leyft sér núna að tjá sig meira frjálslega, nú þegar maður er ekki fulltrúi fólksins en það verður gaman að fylgjast með störfum nýrrar sveitarstjórnar,“ segir hann.
Hjálmar fer ekki í grafgötur með það að umræðuhefðin hafi tekið breytingum á þessum 16 árum og ekki alltaf til hins betra. Fólk leyfi sér að segja óvægna hluti um fólk á samfélagsmiðlum sem það myndi aldrei láta úr sér ef það stæði augliti til auglitis við viðkomandi. „Það er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir því þegar það fylgist með sveitarstjórnarmálum og tjáir sig um þau,- að innan sveitarstjórnar er venjulegt fólk eins og við öll. Við ættum því að gæta að því hvernig við tölum um og við hvort annað,“ segir Hjálmar og látum það duga um sveitarstjórnarmálin.
Hjálmar segir að samfélag hangi saman á því að einstaklingar innan þess taki þátt í því og stígi inn þar sem það telur sig vilja og geta gert gagn fyrir heildina. Hann finni sjálfur fyrir þessari þrá að láta gott af sér leiða fyrir samfélagið og því hafi hann ekki getað hugsað sér annað en að finna sér annan vettvang til að þjónusta samfélagið sem hann ann. „Ég var búinn að hugsa þetta í einhvern tíma. Þegar maður hættir í einu, þá þarf að vera eitthvað annað sem tekur við. Mér fannst liggja beint við eftir 16 ár í sveitarstjórn að taka að sér formennsku í íþróttafélagi eins og Völsungi. Það er fullt af tækifærum fyrir samfélagið að efla sig og styrkja í gegnum íþróttir og sérstaklega íþróttastarf ungmenna,“ segir Hjálmar fullur tilhlökkunar fyrir komandi verkefnum enda séu þau fjölbreytt og spanni breitt svið.
„Fyrir það fyrsta þá verður Völsungur 100 ára á næsta ári, því ber að fagna með glæsilegum hætti. Svo er ég með í undirbúningi að stofna rafíþróttadeild sem ég hlakka mikið til. Svo eru fullt af verkefnum sem er hægt að rækja og sækja fram með fyrir íþróttafélagið í samfélaginu á hinum ýmsu sviðum og bara efla ungmennafélagsandann, það eru tækifæri til þess,“ útskýrir Hjálmar og er greinilega gíraður fyrir nýju hlutverki.
„Þetta er bara mjög skemmtilegt og ég hlakka til enda með gott fólk með mér í stjórn og góðan framkvæmdastjóra. Stór partur af íþróttafélaginu Völsungi er fótbolti og blak sem eru hópíþróttir. Sömuleiðis eru tækifæri fyrir íþróttafélagið að byggja upp einstaklingsíþróttir,“ segir hann.
Völsungur hefur undanfarin ár staðið fyrir samþættingarverkefni í samstarfi við Norðurþing, Borgarhólsskóla, Grænuvelli og Frístund. Verkefnið snýst um að íþrótta-, skóla- og frístundastarf barna sé samþætt í einn samfelldan dag. Markmiðið er að börn í tveimur elstu deildum Grænuvalla og tveimur yngstu bekkjum Borgarhólsskóla fái fjölbreyttar íþróttir og tómstundir innan skóladags, að dagskránni sé lokið um kl. 16 og að auka þátttöku barna í íþróttastarfi og samveru fjölskyldna.
„Ég sé fyrir mér spennandi verkefni í tengslum við samþættinguna,- að vinna í auknum mæli með sveitarfélaginu og Borgarhólsskóla að stækka verkefnið enda hefur það gefist vel. Í dag eru tveir elstu árgangar í leikskóla og tveir yngstu í grunnskóla sem eru í samþættingu. Það væri hægt að bæta við næstu tveimur árgöngum,“ segir Hjálmar og bætir við að tækifærin séu ærin fyrir samfélagið að efla sig í gegnum þrótta,- tómstunda og æskulýðsstarf, og það þurfi ekki endilega að vera bara hreyfing.
„Svo er full ástæða til að efla vitund fólks um mikilvægi þess að hafa íþróttafélag eins og Völsung í samfélaginu. Það gerist ekki að sjálfu sér. Til þess þarf fólk að leggja til það sem það getur lagt til,“ segir Hjálmar Bogi Hafliðason, formaður Völsungs að lokum.