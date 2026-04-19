Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skorar á Vegagerðin að flýta framkvæmdum við hringtorg við Eyjafjarðarbraut eystri

19. apríl, 2026 - 11:25 Margrét Þóra Þórsdóttir
Umrædd gatnamót Mynd Þórhallur Jónsson
„Fólk er í stórhættu þarna nánast alla daga. Við erum afskaplega óhress með hversu aftarlega í röðinni þessi framkvæmd er og teljum öll rök með því að hefjast handa sem allra fyrst,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar.

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar fjallað um skipulag göngu- og hjólastíga og öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda í umferðinni á fundi á dögunum. Sérstaklega var rætt um ástand mála á Leiruvegi, frá brú yfir Eyjafjarðará og að Skógarböðunum. Nefndin hefur miklar áhyggjur af slysahættu sem skapast hefur á þessum kafla vegarins. Kominn er góður stígur frá Akureyri að Leirubrú sem og er góður stígur um Vaðlareit. Ógreiðfært er þar á milli og hættulegt að vera þar á ferðinni gangandi eða hjólandi.

Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skorar á stjórnvöld og Vegagerðina að flýta framkvæmd við gerð hringtorgs sem á að verða við Eyjafjarðarbraut eystri og einnig við skipulag og gerð hjóla- og göngustígs sem tengir stíginn í Vaðlareit við Akureyri. „Þetta er mikilvæg framkvæmd fyrir umferðaröryggi vegna stórlega aukinnar umferðar gangandi og hjólandi um svæðið,“ segir í áskorun nefndarinnar.

Ekki boðlegt að bíða lengur

Hermann segir að áætlun Vegagerðarinnar standi til að hefjast handa við hringtorgið árið 2028 og fyrr sé ekki hægt að byrja á þeim bita göngu- og hjólastígs sem vantar upp á frá Leirubrúnni að Skógarböðunum. „Okkur þykir þetta ekki boðlegt. Slysahætta eykst með aukinni umferð á þessum slóðum og gangandi og hjólandi vegfarendur eru algjörlega óvarðir fyrir umferðinni. Fólk er mikið þarna á ferðinni, m.a. þegar skemmtiferðaskip eru við bryggju á Akureyri að sumarlagi. Umræða um hversu hættulegur kafli þetta er hefur verið í gangi í mörg ár, en enn á að bíða í tvö ár,“ segir Hermann Ingi.

Eyjafjarðarsveit tilbúin með sinn hluta

Hann segir að líklegt að kostnaður við gerð stígsins frá Leirubrú að Skógarböðum sé um 100 milljónum króna. Eyjafjarðarsveit sé með sinn hluta kostnaðar til reiðu og hafi verið með í nokkur ár. En staðið hefur á fjármagni þess hlut sem ríkið á í framkvæmdinni. „Við sjáum að á undan þessar framkvæmd eru verkefni sem að okkar mati eru ekki jafnbrýn og þetta Umferðin er alltaf að aukast og það er mikill hraði á henni. Þegar við bætist að fólk er á ferðinni þarna gangandi alveg óvarið er ástandið orðið stórhættulegt og brýnt að grípa strax inn í,“ segir Hermann Ingi.  Þá bendir hann á að ekki eigi að ljúka stígnum með göngubrú til hliðar við Leirubrúna fyrr en árið 2029.

Á vegum Eyjafjarðarsveitar eru einnig áform um að leggja stíg frá Skógarböðunum inn í sveitina en á þeim slóðum eru margir á ferðinni. Fyrsti áfangi mun ná að vegamótum þar sem gamli vegurinn yfir Eyjafjarðarbrýrnar er. Hermann segir að mikill áhugi sér fyrir göngu- og hjólaferðum á svæðinu en helst þurfi þessar framkvæmdir að haldast í hendur. „Við viljum fyrir alla muni flýta þessu og hefjast handa sem allra fyrst.“

  • Lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa sannað gildi sitt

    • 19.04.2026
    Sjálfvirkir Evandos lyfjaskammtarar í heimahjúkrun hafa verið notaðir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN með góðum árangri allt frá árinu 2022. Lyfjaskammtarar styðja við sjálfstæða og lengri búsetu fólks í heimahúsum og hafa sýnt að þeir bæta gæði þjónustu og tryggja einstaklingum örugga og rétta lyfjagjöf á tilsettum tíma.

  • Lokaorðið - Til hvers eru vinir?

    • 19.04.2026
    Í gegnum lífið hef ég kynnst ógrynni af fólki. Stórt, lítið, ungt, gamalt, erlent og innlent fólk hefur ratað inn í líf mitt og sett á það mark. Sumir hafa fylgt mér lengi og aðrir skemur en eiga örugglega eftir að teljast til vina minna um ókomin ár. Á sama hátt og þetta fólk hefur nært mig með vináttu sinni hef ég reynt að gera mitt besta til að endurgjalda það. Einn vinur okkar hjóna kom að máli við manninn minn um daginn. Hann sagði ,, Tryggvi Gunnarsson var að skrifa um mömmu sína í blaðið, getur þú ekki beðið Dillu að skrifa um mig?”

  • Sterkari Háskóli, sterkari Akureyri! 

    • 19.04.2026
    Háskólinn á Akureyri er einn sterkasti hornsteinn samfélagsins okkar. Háskólinn hefur ekki aðeins byggt upp öflugt mennta- og rannsóknarumhverfi, heldur hefur hann einnig laðað að fólk til búsetu, styrkt atvinnulíf og aukið fjölbreytni í samfélaginu.

  • 50 ára afmælisleikar Andrésar andar leikanna á Akureyri - Keppendur hafa aldrei verið fleiri

    • 19.04.2026
    50. Andrésar andar leikarnir í skíðaíþróttum verða haldnir af Skíðafélagi Akureyrar (SKA) í Hlíðarfjalli við Akureyri dagana 22.-25. apríl 2026

  • Sprotasjóður Þrjú verkefni á Akureyri og eitt á Húsavík fá styrk

    • 18.04.2026
    Þrjú verkefni á Akureyri fengu úthlutað styrk úr Sprotasjóði leik-grunn- og framhaldsskóla og eitt verkefni á Húsavík. Samtals var úthlutað rúmlega 64 milljónum til 20 skólaþróunarverkefna fyrir skólaárið 2026–2027.

  • Þjóðinni boðið til veislu

    • 18.04.2026
      Í tilefni 100 ára afmælis Landhelgisgæslu Íslands er þjóðinni boðið í heimsókn um borð í varðskip.

  • Af hverju eru sum hús full af lífi en önnur tóm?

    • 18.04.2026
    Við erum afskaplega dugleg að flokka samfélagsrými niður: þetta er fyrir börn, hitt fyrir ungmenni og svo enn annað fyrir eldra fólk. En samfélagið sjálft virkar ekki svona – og húsin okkar ættu ekki að gera það heldur.

  • Ekki á þeim buxunum að leggjast í kör

    • 17.04.2026
    Frímann kokkur nýtur sín í listinni og heldur sýningu í Bjarnahúsi
