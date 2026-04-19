Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skorar á Vegagerðin að flýta framkvæmdum við hringtorg við Eyjafjarðarbraut eystri

„Fólk er í stórhættu þarna nánast alla daga. Við erum afskaplega óhress með hversu aftarlega í röðinni þessi framkvæmd er og teljum öll rök með því að hefjast handa sem allra fyrst,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar.
Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar fjallað um skipulag göngu- og hjólastíga og öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda í umferðinni á fundi á dögunum. Sérstaklega var rætt um ástand mála á Leiruvegi, frá brú yfir Eyjafjarðará og að Skógarböðunum. Nefndin hefur miklar áhyggjur af slysahættu sem skapast hefur á þessum kafla vegarins. Kominn er góður stígur frá Akureyri að Leirubrú sem og er góður stígur um Vaðlareit. Ógreiðfært er þar á milli og hættulegt að vera þar á ferðinni gangandi eða hjólandi.
Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar skorar á stjórnvöld og Vegagerðina að flýta framkvæmd við gerð hringtorgs sem á að verða við Eyjafjarðarbraut eystri og einnig við skipulag og gerð hjóla- og göngustígs sem tengir stíginn í Vaðlareit við Akureyri. „Þetta er mikilvæg framkvæmd fyrir umferðaröryggi vegna stórlega aukinnar umferðar gangandi og hjólandi um svæðið,“ segir í áskorun nefndarinnar.
Ekki boðlegt að bíða lengur
Hermann segir að áætlun Vegagerðarinnar standi til að hefjast handa við hringtorgið árið 2028 og fyrr sé ekki hægt að byrja á þeim bita göngu- og hjólastígs sem vantar upp á frá Leirubrúnni að Skógarböðunum. „Okkur þykir þetta ekki boðlegt. Slysahætta eykst með aukinni umferð á þessum slóðum og gangandi og hjólandi vegfarendur eru algjörlega óvarðir fyrir umferðinni. Fólk er mikið þarna á ferðinni, m.a. þegar skemmtiferðaskip eru við bryggju á Akureyri að sumarlagi. Umræða um hversu hættulegur kafli þetta er hefur verið í gangi í mörg ár, en enn á að bíða í tvö ár,“ segir Hermann Ingi.
Eyjafjarðarsveit tilbúin með sinn hluta
Hann segir að líklegt að kostnaður við gerð stígsins frá Leirubrú að Skógarböðum sé um 100 milljónum króna. Eyjafjarðarsveit sé með sinn hluta kostnaðar til reiðu og hafi verið með í nokkur ár. En staðið hefur á fjármagni þess hlut sem ríkið á í framkvæmdinni. „Við sjáum að á undan þessar framkvæmd eru verkefni sem að okkar mati eru ekki jafnbrýn og þetta Umferðin er alltaf að aukast og það er mikill hraði á henni. Þegar við bætist að fólk er á ferðinni þarna gangandi alveg óvarið er ástandið orðið stórhættulegt og brýnt að grípa strax inn í,“ segir Hermann Ingi. Þá bendir hann á að ekki eigi að ljúka stígnum með göngubrú til hliðar við Leirubrúna fyrr en árið 2029.
Á vegum Eyjafjarðarsveitar eru einnig áform um að leggja stíg frá Skógarböðunum inn í sveitina en á þeim slóðum eru margir á ferðinni. Fyrsti áfangi mun ná að vegamótum þar sem gamli vegurinn yfir Eyjafjarðarbrýrnar er. Hermann segir að mikill áhugi sér fyrir göngu- og hjólaferðum á svæðinu en helst þurfi þessar framkvæmdir að haldast í hendur. „Við viljum fyrir alla muni flýta þessu og hefjast handa sem allra fyrst.“