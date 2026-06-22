Sumarið komið á fullt í Hlíðarfjalli – Tvær nýjar snjóbyssur bætast í flotann

Sumarverkefni hafa nú tekið við í Hlíðarfjalli og eru þau ærin.
Allra handa viðhaldsvinna fer fram í sumar á lyftum og öðrum búnaði, nýjar snjógirðingar verða reistar og eldri lagfærðar, ljós verða áfram uppfærð og í byrjun júlí og fram í september hefst sumaropnun.
Framleiða meiri og betri snjó
Hlíðarfjall hefur fengið afhentar tvær nýjar snjóbyssur frá Vinum Hlíðarfjalls. Þær eru frá MND Snow (Sufag) eins og eldri byssur svæðisins en þær nýju er aðeins stærri en hinar eldri og af gerðinni Peak+. Slíkar byssur eru á margan hátt betri, en þær geta kastað snjó um lengri veg, nota minna rafmagn og eru hljóðlátari. Einkum og sér í lagi framleiða þær meiri og betri snjó en eldri útgáfan.
Gámar sem hýstu skíðaleigu hafa verið að tínast á brott einn af öðrum og opnast þá gott og mikið svæði, en verið er að velta vöngum yfir hvernig eigi að nýta flötina, sem er vestan við Skiðastaði. Þar er möguleiki á að setja upp leiktæki eða eða grill/nestisaðstöðu sem dæmi.
Hjólaleiðir í Hlíðarfjalli eru enn blautar og hjólafólk því beðið um að fara þær ekki strax. Mikil vinna er nú við að laga leiðir fyrir sumaropnun.