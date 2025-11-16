Styrktarsjóður HSN í Þingeyjarsýslu - Styrkir til tækjakaupa fyrir um 35 milljónir á tæpum tveimur árum

16. nóvember, 2025 - 13:45 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Regína Sigurðardóttir, Stefán Skaptason og Guðrúnu Kristínu Jóhannsdóttur frá Félagi eldri borgara á…
Regína Sigurðardóttir, Stefán Skaptason og Guðrúnu Kristínu Jóhannsdóttur frá Félagi eldri borgara á Húsavík afhenda Áslaugu Halldórsdóttur hjá HSN prjónuðu bangsana

Styrktarsjóður HSN í Þingeyjarsýslu veitti á liðnu ári styrki að upphæð 14,6 milljónir króna. Það sem af er þessu árið hefur sjóðurinn fjármagnað tækjakaup fyrir tæplega 20 milljónir króna. Aðalfundur félagsins var haldinn á dögunum þar sem þetta kom fram.

Tekjur félagsins árið 2024 voru alls 21,2 milljónir en þar vegur mest myndarlegur styrkur frá Framsýn stéttarfélagi upp á 15 milljónir króna. Kvenfélögin í Þingeyjarsýslum styrktu félagið um alls 2,9 milljónir króna en þau hafa verið öflugur bakhjarl Styrktarfélagsins og HSN undanfarin ár. Árgjöld félagsmanna skiluðu um einni milljón króna, sala minningarkorta 640 þúsund krónum og arfleiðslugjöf frá einstaklingum 410 þúsund krónum.

 Stjórn Styrktarfélagsins afhendir Áslaugu Halldórsdóttur frá HSN gjafabréf fyrir tæki sem félagið hefur fjármagnað fyrir stofnunina

Mikill stuðningur í nærsamfélaginu

Mikill stuðningur er í nærsamfélaginu við uppbyggingu og viðhaldi á hinni öflugu heilbrigðisþjónustu sem tekist hefur að standa vörð um í héraði. Enda er hann algjör forsenda fyrir því að hægt er að uppfæra tækjabúnað og fá þannig sérfræðilækna til að sinna þjónustu hér á svæðinu.“ Það má heldur ekki gleyma því að öflug heilbrigðisþjónusta styður við jákvæða byggðaþróun á svæðinu hvað varðar uppbyggingu atvinnutækifæra og þar með fjölgun íbúa,“ segir í frétt af aðalfundinum.

Fulltrúar frá Félagi eldri borgara á Húsavík afhenti HSN á Húsavík prjónaða bangsa sem hugsaðir eru sem verðlaun fyrir yngstu kynslóðina eftir heimsókn til læknis eða hjúkrunarfræðings.

Skráðir félagsmenn í Styrktarfélaginu eru um 350 talsins. Þeim hefur ekki fjölgað sem neinu nemur undanfarin þrjú ár en fólk hvatt til að ganga í félagið til að það verði sem öflugast.

Fulltrúar HSN og stjórn Styrktarfélagsins ásamt nokkrum af þeim tækjum sem keypt voru á árinu

