Sterkari saman

Á laugardaginn, þegar sléttar fjórar vikur voru til kosninga, kynntum við í Samfylkingunni á Akureyri stefnuskrána okkar og kosningaáherslur fyrir komandi bæjarstjórnarkosningar. Áherslurnar eru afrakstur vinnu listans, sem samanstendur af 22 öflugum og ólíkum einstaklingum, samtali við íbúa, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök um hvernig við byggjum bæinn okkar til framtíðar.
Við höfum jafnaðarstefnuna að leiðarljósi í okkar stefnu og trúum því að sterkt samfélag sé samfélag þar sem við tökum ábyrgð hvert á öðru. Við viljum létta bæjarbúum daglega lífið og hafa þarfir íbúa ávallt í fyrirrúmi í allri ákvarðanatöku.
Byggt á stefnuskránni leggjum við nú fram fimm áherslumál sem munu verða í forgrunni í ákvarðanatöku okkar á næsta kjörtímabili:
Léttum þér daglega lífið
Við ætlum að bjóða upp á sumarfrístund fyrir börn á yngsta stigi grunnskóla, setja þak á leikskólagjöld og draga úr skutli með því að gera strætó að raunverulegum valkosti fyrir unga sem aldna með nýju leiðarkerfi og tíðari ferðum.
Hlúum að hverju barni
Styttum biðlista barna, fáum sérfræðinga inn í skólana strax, bætum starfsumhverfi leik- og grunnskóla, sem og húsnæðismálin, og leyfum kennurum að kenna.
Húsnæði, húsnæði, húsnæði
Styttum biðlista eftir félagslegu húsnæði og tryggjum að í öllu nýju skipulagi sé gert ráð fyrir 35% óhagnaðardrifinni uppbyggingu.
Áhyggjulaust - og skemmtilegt - ævikvöld
Byggjum almennilega félagsaðstöðu fyrir eldra fólk, samþættum þjónustu og stuðlum að því að kerfin vinni betur saman og bjóðum 70 ára og eldri frítt í sund.
Akureyri í sókn
Mótum atvinnu- og vaxtaplan fyrir bæinn og ráðumst í aðgerðir, stöndum af alvöru með fyrirtækjunum okkar og byggjum Akureyri upp sem heilsársáfangastað með betri miðbæ og meira lífi.
Við erum spennt fyrir framtíð Akureyrar og hlökkum til að eiga samtal við bæjarbúa um þessa framtíðarsýn á næstu vikum. Við hvetjum áhugasama til að kynna sér stefnuna okkar alla á vefsíðunni okkar, www.xs.is/akureyri. Samfylkingin á Akureyri er tilbúin til verka.