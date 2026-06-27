Kristnes - Starfsemin flutt í nýtt húsnæði á Akureyri

Nú er unnið er að því að koma dag- og göngudeildarhluta þjónustunnar fyrir í nýju húsnæði að á Akureyri, sem er 815 fermetrar að stærð. Stefnt er að því að starfsemi hefjist þar í september og að þar verði hægt að veita allt að 20 skjólstæðingum þjónustu á dagdeild og göngudeild. Þá munu sex legurými fyrir endurhæfingarsjúklinga verða tekin í notkun á skurðlækningadeild SAk frá og með 4. ágúst.
Breytingarnar munu óhjákvæmilega hafa áhrif á skipulag endurhæfingarþjónustu, en einnig á aðra starfsemi sjúkrahússins segir í tilkynningu. Til að skapa rými innan veggja SAk fyrir sjúklinga og klínískt starfsfólk er m.a. verið að skoða tímabundnar húsnæðislausnir á lóð SAk fyrir hluta starfsfólks sem ekki starfar beint með sjúklingum.
Guðjón Hauksson, forstjóri SAk
Umfangsmikið verkefni
„Okkur er mikið í mun að standa vörð um endurhæfingarþjónustu sem og aðra þjónustu SAk, þrátt fyrir þessar krefjandi aðstæður í húsnæðismálum, enda er þjónustan sjúklingum og aðstandendum þeirra afar mikilvæg. Fram undan er umfangsmikið verkefni sem kallar á samvinnu, lausnamiðaða hugsun og sveigjanleika. Innan SAk er til staðar bæði mikil sérfræðiþekking og vilji til að tryggja góða þjónustu. Ég er sannfærður um að með sameiginlegu átaki munum við takast á við þessar áskoranir, samhliða því að leggja grunn að öflugri endurhæfingarþjónustu til framtíðar,“ segir Guðjón Hauksson, forstjóri SAk.