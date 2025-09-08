Stækkun Silfurstjörnunnar stórt framfaraskref í atvinnumálum Öxarfjarðar

08. september, 2025 - 16:12 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fjölmenni lagði leið sína í Silfurstjörnuna sl. föstudag til að kynnast starfseminni / myndir samher…
Fjölmenni lagði leið sína í Silfurstjörnuna sl. föstudag til að kynnast starfseminni / myndir samherji.is

Fjölmenni kynnti sér starfsemi Silfurstjörnunnar, laxeldisstöðvar Samherja fiskeldis í Öxarfirði sl. föstudag. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á stöðinni á undanförnum þremur árum og er framkvæmdum í meginatriðum lokið.

Framleiðslugeta stöðvarinnar er nú um 3.000 tonn á ári en var um 1.800 tonn.

Byggð voru fimm ný eldisker sem eru tvöfalt stærri að umfangi en stærstu kerin sem fyrir voru. Sjótaka hefur verið aukin, sett upp ný hreinsimannvirki, stoðkerfi og margvíslegur tækjabúnaður endurnýjaður.

Nýtt seiðahús var tekið í notkun í apríl á síðasta ári, sem getur séð Silfurstjörnunni fyrir öllum þeim seiðum sem þarf til framleiðslu á 3.000 tonnum á ári.

 

Eldiskerin eru stór og tæknilega vel búin

 

Í nýrri vinnslu, sem tekin var í notkun í maí á þessu ári, eru laxaafurðir framleiddar til útflutnings alla virka daga. Áætlað er að vinna úr 60 tonnum á viku en vinnslugetan er allt að 100 tonn á viku. Vinnslan er vel búin á allan hátt og margvíslegar hátæknilausnir sem létta störfin og auka gæði afurðanna hafa verið innleiddar.

Starfsmenn Silfurstjörnunnar eru um 45 og er stöðin stærsti einstaki vinnustaðurinn á svæðinu, fyrir utan sjálft sveitarfélagið.

Í tilefni þess að framkvæmdum við stækkun Silfurstjörnunnar er nú því sem næst lokið, var áhugasömum boðið að kynna sér starfsemina. Greinilegt var að áhuginn er mikill, því fjölmargir gerðu sér ferð í Silfurstjörnuna.

Stækkunin stórt framfaraskref

 

Jón Kjartan Jónsson framkvæmdastjóri Samherja fiskeldis kynnir vinnsluferlið.

 

„Á þessum tímamótum kemst maður ekki hjá því að hugsa til frumkvöðulsins Björns Benediktssonar, stofnanda Silfurstjörnunnar. Björn beitti sér ötullega fyrir rannsóknum á jarðhitasvæði í Öxarfirði, sem síðar leiddu til stofnunar Silfurstjörnunnar árið 1988. Hann var framsýnn og bygging Silfurstjörnunnar á sínum tíma var risastórt framfaraskref í atvinnusögu svæðisins. Ég segi hiklaust að þessi stækkun sem við erum nú að fagna sé sömuleiðis stórt framfaraskref.

Framkvæmdirnar hafa skipt nærsamfélagið miklu máli. Kostnaðurinn við stækkunina er um 4,5 milljarðar króna og skipt var við um 230 fyrirtæki, lang flest íslensk. Helmingur fyrirtækjanna eru á svæðinu frá Akureyri til Kópaskers og viðskiptin við þau námu um tveimur milljörðum króna. Til dæmis voru keyptar gistinætur á svæðinu samtals 7.480 yfir framkvæmdatímabilið.

Hérna er framleiddur Landlax, hágæða vara, sem neytendur lofa í hástert. Héðan koma og fara daglega flutningabílar með aðföng til rekstrarins og afurðir til útflutnings, þannig að Öxarfjörðurinn er svo sannarlega öflugt matvælahérað.

Ég þakka öllum samstarfsaðilum og síðast en ekki síst starfsfólki Silfurstjörnunnar fyrir frábær störf við stækkunina. Það reyndi auðvitað oft á alla á framkvæmdatímanum en hérna stöndum við stolt og ánægð með þessa vel búnu landeldisstöð. Takk kærlega öll þið sem lögðuð leið ykkar í Silfurstjörnuna í dag til að fagna með okkur,“ sagði Jón Kjartan Jónsson framkvæmdastjóri Samherja fiskeldis.

 

Aðalsteinn Árni Baldursson og Katrín Sigurjónsdóttir voru meðal gesta.

 

Silfurstjarnan eflir atvinnulíf Öxarfjarðar og trú fólks á svæðið

Meðal þeirra sem kynntu sér starfsemi Silfurstjörnunnar voru Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri Norðurþings og Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar stéttarfélags.

„ Það hefur verið afskaplega ánægjulegt að fylgjast með þessum framkvæmdum, sem sannarlega hafa skilað sér með margvíslegum hætti inn í þingeyska hagkerfið. Öxarfjörður hentar vel til landeldis, hérna er nóg af heitu og köldu vatni og stutt er í tært Atlantshafið. Silfurstjarnan er burðarásinn í atvinnumálum svæðisins og með þessari stækkun er verið að fjárfesta til framtíðar, sem styrkir atvinnulífið og svæðið allt,“ segir Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri.

Jón Kjartan Jónsson og Benedikt Kristjánsson kampakátir. Benedikt tók fyrstu skóflustunguna að stækkun Silfurstjörnunnar 27. janúar 2022. Hann hefur starfað hjá Silfurstjörnunni frá upphafi.

 

Aðalsteinn Árni Baldursson tekur í sama streng.

„ Með þessari stækkun eykst starfsöryggi starfsfólks, sem hefur fjölgað verulega á undanförnum árum. Stækkunin er góð vísbending um að hérna starfar fólk með mikla og góða reynslu af fiskeldi, starfsfólkið er auðvitað lykillinn að farsælli starfsemi. Strjálbýlið á Íslandi á víða í vök að verjast og íbúum hefur fækkað. Þessi stækkun Silfurstjörnunnar styrkir og eflir trú fólks á svæðinu, þannig að ég fagna þessari stækkun mjög,“ segir Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar.

Gestir nýttu tækifærið og skoðuðu eldiskerin

 

 

Elvar Steinn Traustason rekstrarstjóri Silfurstjörnunnar og Jón Kjartan Jónsson framkvæmdastjóri Samherja fiskeldis.

 

 

Laxinn dafnar vel.

 

Hluti vinnslubúnaðarins í vinnsluhúsinu.

 

 

Spáð og spekúlerað í framtíð laxeldis

Heimasíða Samherja sagði frá

Til baka

Nýjast

  • Stækkun Silfurstjörnunnar stórt framfaraskref í atvinnumálum Öxarfjarðar

    • 08.09.2025
    Fjölmenni kynnti sér starfsemi Silfurstjörnunnar, laxeldisstöðvar Samherja fiskeldis í Öxarfirði sl. föstudag. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á stöðinni á undanförnum þremur árum og er framkvæmdum í meginatriðum lokið.

  • Fjölmenni mótmælti þjóðarmorði á Ráðhústorgi

    • 08.09.2025
    Um 450 manns tóku þátt í útifundi með yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn var á Ráðhústorgi á Akureyri um liðna helgi. Slíkir fundir voru haldnir samtímis á 6 stöðum á landinu.

  • Áhrif rekstrarstöðvunar PCC á Bakka; atvinnumál í Norðurþingi.

    • 08.09.2025
    Rekstrarstöðvun PCC á Bakka hefur víðtæk áhrif í samfélaginu á Húsavík og nágrenni. Starfsfólk hefur misst vinnu og eru margir að meta sína stöðu. Ætla má að a.m.k. 20-30 verktakar, iðnaðarmenn og þjónustufyrirtæki verði fyrir beinum áhrifum vegna minni umsvifa. Sveitasjóður og Hafnasjóður Norðurþings verða fyrir miklum fjárhagslegum áhrifum og þarf að horfa til þess við fjáhagsáætlanagerð nú í haust.

  • Atvinnumál og innviðauppbygging á Norðurlandi til umræðu á opnum fundi í Hofi

    • 08.09.2025
    Samtök iðnaðarins og Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra boða til opins hádegisverðarfundar í Hofi á Akureyri þriðjudaginn 9. september kl. 12-13 þar sem kastljósinu verður beint að atvinnumálum og innviðauppbyggingu.

  • Hreyfing getur skipt sköpum í bataferli sjúklinga

    • 08.09.2025
    Í dag 8. september, á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar, hefst nýtt verkefni á Sjúkrahúsinu á Akureyri undir yfirskriftinni "HREYFUM OKKUR".

  • Hópefli, gleði og hjálpsemi einkenndu Nýnemadaga

    • 07.09.2025
    Mikið líf og fjör var í Háskólanum á Akureyri í síðustu viku þegar Nýnemadagar fóru fram. „Við tókum á móti nýnemum í grunnnámi en um er að ræða stærsta hóp nýnema frá upphafi eða um 1500 talsins. Þátttakan var mjög góð í ár og það var frábært að fylgjast með nýnemunum taka virkan þátt í dagskránni sem við bjóðum upp á,“ segir Sólveig María Árnadóttir sem heldur utan um skipulagningu og framkvæmd Nýnemadaga. 

  • Þrjátíu starfsmönnum sagt upp á PCC Bakka á Húsavík

    • 06.09.2025
    Þrjátíu starfsmönnum PCC BakkiSilicon hf. á Húsavík var sagt upp störfum um nýliðin mánaðmót vegna rekstrarstöðvunar og vaxandi óvissu í rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Fyrr í sumar var 80 manns sagt upp störfum. Staðan er sú núna að 18 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu.

  • Framkvæmdir við stígagerð á Glerárdal

    • 06.09.2025
    Framkvæmdir standa nú yfir fremst á Glerárdal en styrkur fékkst úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til að bæta aðgengi og merkingar í dalnum. Ráðist verður í stígagerð um dalinn og lagfæringu á bílastæðinu við enda Súluvegar.

  • Tugmilljarða króna fjárfestingar á Akureyri

    • 06.09.2025
    Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, var meðal framsögumanna á Haustráðstefnu Advania í Reykjavík í gær. Þar fjallaði hún um þau gríðarlegu áhrif sem uppbygging gagnavers atNorth á Akureyri og fjárfestingar þess hafa haft í för með sér fyrir samfélagið.
Sjá meira