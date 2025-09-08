Stækkun Silfurstjörnunnar stórt framfaraskref í atvinnumálum Öxarfjarðar

Fjölmenni kynnti sér starfsemi Silfurstjörnunnar, laxeldisstöðvar Samherja fiskeldis í Öxarfirði sl. föstudag. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á stöðinni á undanförnum þremur árum og er framkvæmdum í meginatriðum lokið.
Framleiðslugeta stöðvarinnar er nú um 3.000 tonn á ári en var um 1.800 tonn.
Byggð voru fimm ný eldisker sem eru tvöfalt stærri að umfangi en stærstu kerin sem fyrir voru. Sjótaka hefur verið aukin, sett upp ný hreinsimannvirki, stoðkerfi og margvíslegur tækjabúnaður endurnýjaður.
Nýtt seiðahús var tekið í notkun í apríl á síðasta ári, sem getur séð Silfurstjörnunni fyrir öllum þeim seiðum sem þarf til framleiðslu á 3.000 tonnum á ári.
Starfsmenn Silfurstjörnunnar eru um 45 og er stöðin stærsti einstaki vinnustaðurinn á svæðinu, fyrir utan sjálft sveitarfélagið.
Í tilefni þess að framkvæmdum við stækkun Silfurstjörnunnar er nú því sem næst lokið, var áhugasömum boðið að kynna sér starfsemina. Greinilegt var að áhuginn er mikill, því fjölmargir gerðu sér ferð í Silfurstjörnuna.
Stækkunin stórt framfaraskref
„Á þessum tímamótum kemst maður ekki hjá því að hugsa til frumkvöðulsins Björns Benediktssonar, stofnanda Silfurstjörnunnar. Björn beitti sér ötullega fyrir rannsóknum á jarðhitasvæði í Öxarfirði, sem síðar leiddu til stofnunar Silfurstjörnunnar árið 1988. Hann var framsýnn og bygging Silfurstjörnunnar á sínum tíma var risastórt framfaraskref í atvinnusögu svæðisins. Ég segi hiklaust að þessi stækkun sem við erum nú að fagna sé sömuleiðis stórt framfaraskref.
Framkvæmdirnar hafa skipt nærsamfélagið miklu máli. Kostnaðurinn við stækkunina er um 4,5 milljarðar króna og skipt var við um 230 fyrirtæki, lang flest íslensk. Helmingur fyrirtækjanna eru á svæðinu frá Akureyri til Kópaskers og viðskiptin við þau námu um tveimur milljörðum króna. Til dæmis voru keyptar gistinætur á svæðinu samtals 7.480 yfir framkvæmdatímabilið.
Hérna er framleiddur Landlax, hágæða vara, sem neytendur lofa í hástert. Héðan koma og fara daglega flutningabílar með aðföng til rekstrarins og afurðir til útflutnings, þannig að Öxarfjörðurinn er svo sannarlega öflugt matvælahérað.
Ég þakka öllum samstarfsaðilum og síðast en ekki síst starfsfólki Silfurstjörnunnar fyrir frábær störf við stækkunina. Það reyndi auðvitað oft á alla á framkvæmdatímanum en hérna stöndum við stolt og ánægð með þessa vel búnu landeldisstöð. Takk kærlega öll þið sem lögðuð leið ykkar í Silfurstjörnuna í dag til að fagna með okkur,“ sagði Jón Kjartan Jónsson framkvæmdastjóri Samherja fiskeldis.
Meðal þeirra sem kynntu sér starfsemi Silfurstjörnunnar voru Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri Norðurþings og Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar stéttarfélags.
„ Það hefur verið afskaplega ánægjulegt að fylgjast með þessum framkvæmdum, sem sannarlega hafa skilað sér með margvíslegum hætti inn í þingeyska hagkerfið. Öxarfjörður hentar vel til landeldis, hérna er nóg af heitu og köldu vatni og stutt er í tært Atlantshafið. Silfurstjarnan er burðarásinn í atvinnumálum svæðisins og með þessari stækkun er verið að fjárfesta til framtíðar, sem styrkir atvinnulífið og svæðið allt,“ segir Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri.
Aðalsteinn Árni Baldursson tekur í sama streng.
„ Með þessari stækkun eykst starfsöryggi starfsfólks, sem hefur fjölgað verulega á undanförnum árum. Stækkunin er góð vísbending um að hérna starfar fólk með mikla og góða reynslu af fiskeldi, starfsfólkið er auðvitað lykillinn að farsælli starfsemi. Strjálbýlið á Íslandi á víða í vök að verjast og íbúum hefur fækkað. Þessi stækkun Silfurstjörnunnar styrkir og eflir trú fólks á svæðinu, þannig að ég fagna þessari stækkun mjög,“ segir Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar.
Spáð og spekúlerað í framtíð laxeldis
