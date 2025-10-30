Raflínumöstur fjarlægð í Kjarnaskógi

Þessa vikuna er verið að fjarlægja raflínumöstur Laxárlínu í Kjarnaskógi enda búið að leggja allar raflínur í jörð en vegna þessa má búast við umferð vinnutækja á göngu- og skíðabrautum.
Framkvæmdum sunnan tjaldsvæðis á Hömrum líkur væntanlega í kvöld, þegar líður á viku má búast við slíkri umferð kring um Naustaflóann í Naustaborgum.
Sýnum aðgát og tillitssemi, við hjá SE munum beita snjótroðaranum góða, sem Kjarnasamfélagið allt safnaði svo eftirminnilega fyrir, til að lágmarka áhrif þeirra framkvæmda á notkun.
Og já...flestar leiðir nú í flottu stand, snjórinn sindrar í trjánum og um að gera að skella sér í skóginn
Byggt á færslu sem er að finna á Faceboksíðu Skógræktarfélagsins