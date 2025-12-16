Mikilvægum áfanga í lífvísindum á Norðurlandi fagnað í DriftEA!

16. desember, 2025 - 13:09 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hákon Hákonarson stofnandi AT, Kristján Þór Júlíusson stjórnarformaður DriftEA, og Ívar Hákonarson f…
Hákon Hákonarson stofnandi AT, Kristján Þór Júlíusson stjórnarformaður DriftEA, og Ívar Hákonarson framkvæmdastjóri AT, Mynd: DriftEA
Það var ánægjulegt að taka á móti gestum í Messanum hjá DriftEA þegar Arctic Therapeutics opnaði formlega nýja, klínískt vottaða rannsóknastofu á Akureyri síðasta fimmtudag. Viðburðurinn markaði stóran áfanga í uppbyggingu lífvísinda og heilbrigðistækni á Norðurlandi.
 
Ívar Hákonarson, framkvæmdastjóri Arctic Therapeutics, og Hákon Hákonarsson, stofnandi félagsins, buðu gesti velkomna og fóru yfir starfsemina, framtíðarsýn og mikilvægi rannsókna og nýsköpunar á Akureyri.
 
Í ræðu sinni lagði Ívar áherslu á að höfuðstöðvar Arctic Therapeutics yrðu áfram á Akureyri, ekki aðeins af tilfinningalegum ástæðum, heldur vegna þess forskots sem svæðið veitir. Hann nefndi þar öflugan mannauð, einstakan samstarfsanda og nálægð við lykilstofnanir á borð við Sjúkrahúsið á Akureyri og Háskólinn á Akureyri, auk náins samstarfs við fyrirtæki eins og Pharmarctica á Grenivík.
 
Rannsóknastofan er, eftir því sem best er vitað, sú eina sinnar tegundar í einkarekstri á Íslandi og gegnir lykilhlutverki í metnaðarfullri lyfjaþróun Arctic Therapeutics.
Við hjá DriftEA erum stolt af því að styðja við fyrirtæki sem byggja á þekkingu, rannsóknum og alþjóðlegri tengingu.
 
Opnunin undirstrikar vaxandi hlutverk Akureyrar sem miðstöð rannsókna, frumkvöðlastarfs og sérfræðistarfa.
 
 
Til baka

Nýjast

  • Mikilvægum áfanga í lífvísindum á Norðurlandi fagnað í DriftEA!

    • 16.12.2025
    Það var ánægjulegt að taka á móti gestum í Messanum hjá DriftEA þegar Arctic Therapeutics opnaði formlega nýja, klínískt vottaða rannsóknastofu á Akureyri síðasta fimmtudag. Viðburðurinn markaði stóran áfanga í uppbyggingu lífvísinda og heilbrigðistækni á Norðurlandi.

  • JólaStuð í Lystigarðinum í dag

    • 16.12.2025
    Orkusalan býður í JólaStuð í Lystigarðinum á Akureyri þriðjudaginn 16.desember frá kl 16:00 - 20:00. JólaStuð er fjölskylduvænn og hátíðlegur viðburður með jólabasar, tónleikum með Páli Óskari og skemmtilegum heimsóknum. Orkusalan hefur sett upp frábæra dagskrá þar sem þú getur hlaðið batteríin og fyllt á þína orku í aðdraganda hátíðanna.

  • Úrbætur gerðar á lóðinni við Hamragerði 15

    • 16.12.2025
    „Það er auðvitað jákvætt að ráðist hafi verið í nauðsynlegar úrbætur á lóðinni í Hamragerði. Það er hins vegar dapurlegt hversu langan tíma ferlið tók og hversu mikilli hörku nefndin þurfti að beita til að knýja fram úrbætur,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra.

  • KEA styrkir Velferðarsjóð Eyjafjarðarsvæðisins

    • 15.12.2025
    Eins og undanfarin ár styrkir KEA jólaaðstoð Velferðarsjóðs Eyjafjarðarsvæðisins.

  • Frítt fyrir eldri borgara i Skógarböðin næstu daga

    • 15.12.2025
    Það er óhætt að fullyrða að það sé velboðið af eigendum Skógarbaðanna því eldri borgarar  geta farið í böðin án endurgjalds  frá og með deginum i dag  og út fimmtudaginn eða eins og segir  í ,,boðskorti" frá staðarhöldurum.

  • Eyjafjarðarsveit Ný aðkoma að leikskóla og bætt umferðaröryggi norðan við íþróttamiðstöð

    • 15.12.2025
    Nýrri aðkomuleið að bílastæði leikskóla hefur verið bætt við. Fyrir og um helgina hefur staðið yfir vinna við að bæta umferðaröryggi norðan við leik- og grunnskólann og íþróttamiðstöðina en afar erfitt ástand hefur verið þar undanfarnar vikur vegna mikillar umferðar og slæmrar birtu. Breytingarnar eru gerðar með öryggi barna og annarra gangandi vegfarenda að leiðarljósi. 

  • Aðalheiður og Jónas hlutu Umhverfisverðlaun Hörgársveitar 2025

    • 15.12.2025
    Skipulags og umhverfisnefnd Hörgársveitar ákváðu á fundi sínum að veita hjónunum Aðalheiði Eiríksdóttir og Jónasi Magnúsi Ragnarssyni íbúum í Skógarhlíð 13 í Lónsbakkahverfi umhverfisverðlaun Hörgársveitar árið 2025 fyrir fallega og snyrtilega lóð.

  • Ekki brugðist við kröfum um tiltekt á athafnasvæði Auto ehf.

    • 15.12.2025
    „Umgengni um athafnasvæði Auto ehf. að Setbergi á Svalbarðsströnd er enn slæm,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Ítrekað hefur verið gerð krafa um úrbætur og lögð áhersla á að sá hluti svæðisins sem snýr að þjóðvegi verði hreinsaður og spilliefni fjarlægð af lóðinni.

  • Fuglelskandi hjúkrunarfræðingur og nýyrðasmiður Vísindafólkið okkar – Sigríður Sía Jónsdóttir

    • 14.12.2025
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum. Sigríður Sía Jónsdóttir, dósent við Hjúkrunarfræðideild, er vísindamanneskja desembermánaðar.
Sjá meira