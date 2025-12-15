Ekki brugðist við kröfum um tiltekt á athafnasvæði Auto ehf.

15. desember, 2025 - 13:06 Margrét Þóra Þórsdóttir
Umgengni um athafnasvæði Auto ehf. að Setbergi á Svalbarðsströnd er enn slæm og ekki hefur verið bru…
Umgengni um athafnasvæði Auto ehf. að Setbergi á Svalbarðsströnd er enn slæm og ekki hefur verið brugðist við margítrekuðum kröfum um úrbætur Mynd HNE

„Umgengni um athafnasvæði Auto ehf. að Setbergi á Svalbarðsströnd er enn slæm,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Ítrekað hefur verið gerð krafa um úrbætur og lögð áhersla á að sá hluti svæðisins sem snýr að þjóðvegi verði hreinsaður og spilliefni fjarlægð af lóðinni.

Hann segir kröfum um úrbætur ekki sinnt og hafa dagsektir verið lagðar á síðan í lok október 2024. Innheimtuaðgerðir standa yfir og lýkur þeim væntanlega með nauðungarsölu verði ekki bætt úr ástandinu.

Erfitt að átta sig á þessari háttsemi

„Til viðbótar við slæma ásýnd lóðarinnar að Setbergi hefur Heilbrigðisnefnd gert athugasemdir við þá háttsemi Auto ehf. að leggja númerlausum bílum á almennings- og einkalóðir innan Akureyrarbæjar. Það sem af er ári hafa 10 slíkar bifreiðar verið fjarlægðar af lóðum fyrirtækja, fjölbýlishúsa og af opnum svæðum í bænum, auk þess sem límt hefur verið á margfalt fleiri bíla,“ segir Leifur og að erfitt sé að átta sig á tilgangi þessarar háttsemi.

Þess ber þó að geta að frá því að Hamragerði 15 var selt á nauðungarsölu hafa bílar á vegum fyrirtækisins ekki verið áberandi innan bæjarmarka Akureyrar, en það eru ákveðin tengsl þarna á milli. Nýlega barst þó kvörtun vegna númerslausra bíla í eigu Auto ehf. á landareign í Þingeyjarsveit.

Til baka

Nýjast

  • Ekki brugðist við kröfum um tiltekt á athafnasvæði Auto ehf.

    • 15.12.2025
    „Umgengni um athafnasvæði Auto ehf. að Setbergi á Svalbarðsströnd er enn slæm,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Ítrekað hefur verið gerð krafa um úrbætur og lögð áhersla á að sá hluti svæðisins sem snýr að þjóðvegi verði hreinsaður og spilliefni fjarlægð af lóðinni.

  • Fuglelskandi hjúkrunarfræðingur og nýyrðasmiður Vísindafólkið okkar – Sigríður Sía Jónsdóttir

    • 14.12.2025
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum. Sigríður Sía Jónsdóttir, dósent við Hjúkrunarfræðideild, er vísindamanneskja desembermánaðar.

  • Létu drauma rætast í gömlu bifreiðastöðinni

    • 14.12.2025
    „Mig hefur alltaf langað til að eiga bakarí eða kaffihús,“ segir Fanndís Dóra Qypi Þórisdóttir, eigandi Dísu Café

  • Þurfa að komast í tafarlausa viðgerð til að eyðileggingin verði ekki algjör

    • 13.12.2025
    Eitt af mikilvægum verkefnum á árinu hjá nýjum safnstjóra Listasafnsins á Akureyri, Sigríði Örvarsdóttur, hefur verið að efla viðhald og forvörslu útilistaverka bæjarins. Í sumar var gerð heildstæð, fagleg úttekt á 43 verkum í bæjarlandiu, í samstarfi við franska listaverkaforvörðinn Camille Amoros, sem starfar við forvörslu útilistaverka við hina frægu kirkju Notre Dame í París, með aðstoð frá myndlistarforverðinum Kristínu Gísladóttur sem starfar hér á landi. Þetta var í fyrsta sinn sem heildstætt mat á ástandi útilistaverka bæjarins var framkvæmt, með skráningu og ljósmyndun, sem gerir Listasafninu kleift að forgangsraða í viðhaldi þeirra og vernd í framtíðinni.

  • Norðurþing losar sig við tvö tonn af textíl á mánuði

    • 13.12.2025
    Sveitarfélagið Norðurþing losar sig daglega við um það bil 75 kíló af textíl. Það gera um tvö tonn á mánuði.

  • Mannauðsmál í minni samfélögum

    • 13.12.2025
    Í minni samfélögum eru mörk milli vinnu og einkalífs oft óskýrari en t.d. á höfuðborgarsvæðinu. Starfsfólk og stjórnendur þekkjast í gegnum fjölskyldutengsl, félagsstörf, íþróttir eða aðra samfélagsþætti. Þessi nánd getur verið bæði styrkur og áskorun – ekki síst þegar kemur að mannauðsmálum og félagslegri ábyrgð fyrirtækja eða stofnana á svæðinu.

  • Smábátaeigendur kynntu sér nýjustu tækni

    • 12.12.2025
    Á dögunum bauð DNG færavindur smábátaeigendum á Norðurlandi í heimsókn í húsakynni fyrirtækisins á Akureyri. Viðburðurinn var skipulagður í samstarfi við Klett, félag smábátaeigenda á Norðurlandi eystra, og tókst afar vel. Aðsókn var mjög góð og var gestum fagnað með kynningu á framleiðslu, tækninýjungum og framtíðarþróun færavinda.

  • Gamli skóli á Grenivík 100 ára

    • 12.12.2025
    Það var mikið um dýrðir þegar íbúar Grýtubakkahrepps fögnuðu 100 ára afmæli Gamla skóla á Grenivík á dögunum, en þann 1. desember sl. voru liðin 100 ár frá vígslu skólans.

  • Listasafnið á Akureyri - Leiðsögn um sýningu á verkum Óla G.

    • 12.12.2025
    Boðið verður upp á leiðsögn um yfirlitssýningu á verkum Óla G. Jóhannssonar, Lífsins gangur á Listasafninu á Akureyri. Þá munu sýningarstjórarnir Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri, og Magnús Helgason, myndlistarmaður, segja gestum frá sýningunni og einstaka verkum. Aðgangur er innifalinn í miðaverði Listasafnsins.
Sjá meira