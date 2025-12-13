Norðurþing losar sig við tvö tonn af textíl á mánuði

13. desember, 2025
Mynd á facebook síðu Rauða krossbúðarinnar á Húsavík
Mynd á facebook síðu Rauða krossbúðarinnar á Húsavík

Sveitarfélagið Norðurþing losar sig daglega við um það bil 75 kíló af textíl. Það gera um tvö tonn á mánuði.

Allur textíll sem safnast í Norðurþingi er sendur til Evrópu. Aðeins lítið magn fer í endurnýtingu eða er endurunnin á einhvern hátt og því endar megnið af honum í brennslu. Farvegir fyrir endurnýtingu og vinnslu hafa einfaldlega ekki undan því mikla magni af textíl sem fellur daglega til að því er fram kemur á vefsíðu Norðurþings.

Fram kemur að oftast sé það ekki góðverk að losa sig við föt, verulega lítil eftirspurn sé eftir textíl sem þróunaraðstoð og hafa mörg ríki utan Evrópu hætt við að taka á móti textíl.

Íþyngjandi og kostnaðarsamt

Frá árinu 2023 hafa sveitarfélög borið ábyrgð á því að safna fötum, skóm og öðrum textíl sem íbúar vilja losa sig við. Söfnun, flutningur og önnur meðhöndlun á þessum úrgangi hefur reynst sveitarfélögunum mjög íþyngjandi og kostnaðarsöm, sérstaklega þegar lítil eftirspurn er eftir notuðum fatnaði og hann því verðlaus.

