Gamli skóli á Grenivík 100 ára

12. desember, 2025 - 10:41 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gamli skóli á Grenivík setur svip sinn á staðinn. Myndir frá Ingu Maríu Sigurbjörnsdóttur
Gamli skóli á Grenivík setur svip sinn á staðinn. Myndir frá Ingu Maríu Sigurbjörnsdóttur

Það var mikið um dýrðir þegar íbúar Grýtubakkahrepps fögnuðu 100 ára afmæli Gamla skóla á Grenivík á dögunum, en þann 1. desember sl. voru liðin 100 ár frá vígslu skólans.

Þetta fallega hús setur svip sinn á staðinn og er íbúum mikilvægt. Það má segja að síðustu ár hafi það einkum gegnt hlutverki tónlistarhúss í hreppnum því þar eru vor- og jólatónleikar tónlistarskólans haldnir ár hvert, þar æfir kirkjukórinn og þar fara einnig fram hljómsveitaræfingar.

Aldarafmælinu var fagnað sunnudaginn 30. nóvember. Nokkrir gestir rifjuðu upp minningar úr húsinu og sögðu frá ýmsu skemmtilegu. Sagt var frá vígsludegi hússins og nemendur úr TE spiluðu nokkur lög á píanó auk þess sem boðið var upp á léttar veitingar.

Það er von íbúa að Gamli skólinn gegni áfram mikilvægu hlutverki næstu 100 árin.

Þann 1. desember sl. voru liðin 100 ár frá vígslu Gamla skóla og var því fagnað með samkomu í húsinu.

 

Gestir rifjuðu upp minningar úr húsinu og sögðu frá ýmsu skemmtilegu í tengslum við það.

Til baka

Nýjast

  • Gamli skóli á Grenivík 100 ára

    • 12.12.2025
    Það var mikið um dýrðir þegar íbúar Grýtubakkahrepps fögnuðu 100 ára afmæli Gamla skóla á Grenivík á dögunum, en þann 1. desember sl. voru liðin 100 ár frá vígslu skólans.

  • Listasafnið á Akureyri - Leiðsögn um sýningu á verkum Óla G.

    • 12.12.2025
    Boðið verður upp á leiðsögn um yfirlitssýningu á verkum Óla G. Jóhannssonar, Lífsins gangur á Listasafninu á Akureyri. Þá munu sýningarstjórarnir Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri, og Magnús Helgason, myndlistarmaður, segja gestum frá sýningunni og einstaka verkum. Aðgangur er innifalinn í miðaverði Listasafnsins.

  • Öflugt félagsstarf í Grímsey

    • 11.12.2025
    Í Grímsey eru starfrækt tvö félög, Kiwanisklúbburinn Grímur og Kvenfélagið Baugur. Þrátt fyrir að bæði félögin séu lítil og margir félagsmenn brottfluttir, eru þau ótrúlega virk og öflug. Á fundum félaganna mæta oft um tíu manns, og stundum færri, en félagsmenn sýna mikinn eldmóð þegar viðburðir eru skipulagðir eða unnið að góðgerðarmálum.

  • Berginu – Headspace hlýtur samfélagsstyrk Hafnasamlags Norðurlands

    • 11.12.2025
    Á fundi hafnarstjórnar 10. desember síðastliðinn var veitt Berginu – Headspace samfélagsstyrk Hafnasamlags Norðurlands. Upphæð styrksins er ein milljón króna.

  • SAk sendir út ákall til að manna endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu á Kristnesi 

    • 11.12.2025
    Mikið álag hefur verið á Sjúkrahúsinu á Akureyri til lengri tíma og mönnun heilbrigðisstarfsfólks verið mikil áskorun.

  • Ekkert áætlunarflug í vetur milli Húsavíkur og Reykjavíkur

    • 11.12.2025
    „Við munum halda áfram að berjast fyrir áætlunarflugi milli Húsavíkur og Reykjavíkur. Það er mikilvægt byggðamál að samgöngur hér á landi séu í viðunandi horfi,“ segir Aðalsteinn Á. Baldursson formaður Framsýnar á Húsavík.

  • Sjáumst í myrkrinu

    • 11.12.2025
    Nú er svartasta skammdegið gengið í garð og dagarnir orðnir stuttir. Foreldrar eru því minntir á mikilvægi þess að tryggja að börn beri endurskinsmerki.

  • Vöfflukaffi í Sandgerðisbót

    • 11.12.2025
    Nokkrir valinkunnir trillukarlar í Sandgerðisbót brydda upp á þeirri nýjung að bjóða upp á vöfflur með rjóma í Bótinni á laugardag, frá kl. 11 til 14 og vænta þeir þess að áhugasamir bæjarbúar líti við og eigi góða stund á aðventunni. Ísfell og Veiðiríkið styðja framtakið.

  • Amtsbókasafnið hlaut styrk fyrir verkefnið Fjölmenningarlegt kosningakaffi

    • 11.12.2025
    Amtsbókasafnið á Akureyri hlaut styrk úr Þróunarsjóði innflytjendamála fyrir árið 2025 fyrir verkefnið Fjölmenningarlegt kosningakaffi.
Sjá meira