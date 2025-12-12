Smábátaeigendur kynntu sér nýjustu tækni

DNG menn voru alsælir með hvernig til tókst. Mynd slippurinndng.is
Á dögunum bauð DNG færavindur smábátaeigendum á Norðurlandi í heimsókn í húsakynni fyrirtækisins á Akureyri. Viðburðurinn var skipulagður í samstarfi við Klett, félag smábátaeigenda á Norðurlandi eystra, og tókst afar vel. Aðsókn var mjög góð og var gestum fagnað með kynningu á framleiðslu, tækninýjungum og framtíðarþróun færavinda.
Heimsóknargestir komu víða að af Norðurlandi og einnig frá systurfélögum bæði austan og vestan við Eyjafjörð. Sjómenn, bátseigendur og áhugafólk um tækni fengu tækifæri til að fylgjast með hvernig vindurnar eru smíðaðar, ræða við starfsfólk og skoða það sem er nýjast á markaðnum.
Sérstök áhersla var lögð á DNG R1 vinduna sem hefur notið mikillar velgengni árið 2025. Gestir fengu að prófa vinduna, stilla hana og spyrja spurninga um virkni og eiginleika. R1 hefur slegið í gegn fyrir einstaklega gott fisknæmi, sem hefur gert hana að vinsælu vali meðal smábátaeigenda. Viðburðurinn reyndist afar árangursríkur og stefnt er að því að endurtaka hann.
Daði Tryggvason, verkefnastjóri DNG færavinda, var mjög ánægður með viðtökurnar:
„Það er okkur alltaf ánægjulegt að fá sjómenn og bátseigendur til okkar. Umræður dagsins voru frábærar og við fengum bæði gagnlegar ábendingar og mikla hvatningu. Þetta samstarf er lykilatriði í áframhaldandi þróun vörunnar.“
Bjarni Reykjalín Magnússon, formaður Kletts, þakkaði fyrir góðar móttökur og lagði áherslu á mikilvægi þess að félagið geti boðið félagsmönnum sínum upp á svona fræðslu og kynningar. Hann sagði slíka viðburði efla tengsl milli framleiðenda og notenda og styðja við öfluga smábátaútgerð á svæðinu.
Heimsóknin endaði á léttum veitingum og lifandi umræðum um vertíðina fram undan og framtíðarþróun í færabúnaði. Ljóst er að áhugi er mikill – og DNG færavindur heldur áfram að leiða veginn í nýsköpun fyrir íslenska sjómenn.