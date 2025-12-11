SAk sendir út ákall til að manna endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu á Kristnesi 

Mikið álag hefur verið á Sjúkrahúsinu á Akureyri til lengri tíma og mönnun heilbrigðisstarfsfólks verið mikil áskorun.
Á haustdögum var sú ákvörðun tekin að loka 7 daga deild á endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu þar sem ekki hafði tekist að ná ásættanlegri mönnun. Stjórnendum og starfsfólki endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu SAk er umhugað um þjónustuna sem þar er veitt og hafa mikinn metnað til þess að tryggja sem besta þjónustu fyrir þann breiða hóp sem þarfnast sérhæfðrar þverfaglegrar endurhæfingarþjónustu.
Það hefur því verið ákveðið að reyna til hlítar að auka mönnun svo halda megi opnum rýmum til 7 daga endurhæfingar og senda ákall til samfélagsins, auglýsa eftir hjúkrunarfræðingum, hjúkrunarfræðinemum og sjúkraliðum í dagvinnu og vaktavinnu, auk þess að auglýsa eftir starfsfólki í tímavinnu. Við hvetjum fólk til þess að deila auglýsingunum svo við náum til sem flestra.
Áfram verður unnið með þau úrræði og lausnir sem lagðar voru til á bráðalegudeildum á haustmánuðum þ.e. að klára að manna þverfaglegt endurhæfingarteymi , hefja þverfaglega endurhæfingu fyrr, áframhald á verkefninu um virkan spítala, sem og að efla enn frekar samstarf við Grensás, Heilsuvernd og aðrar heilbrigðisstofnanir.
Verði niðurstaða þessa ákalls sú að ekki náist ásættanleg mönnun er óhjákvæmilegt að rýna þurfi að nýju í starfsemina og forgangsraða.
Framkvæmdastjórn Sjúkrahússins bendir á mikilvægi þess að settur sé fullur kraftur í uppbyggingu hjúkrunarheimila á Akureyri í ljósi mikils skorts á hjúkrunarrýmum og áhrifa þess á starfsemi sjúkrahússins. Einnig er mikilvægt að tryggja öfluga þjónustu í heimahúsi og úrræði til þess að viðhalda færni og búsetu, bæði á vegum heilbrigðis-, félagsmálakerfisins og sveitarfélaga með það að leiðarljósi að efla þjónustukeðjuna í heild sinni.
