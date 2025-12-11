Amtsbókasafnið hlaut styrk fyrir verkefnið Fjölmenningarlegt kosningakaffi

11. desember, 2025 - 10:36 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Amtsbókasafnið á Akureyri hlaut styrk úr Þróunarsjóði innflytjendamála fyrir árið 2025. Mynd akureyri.is

Amtsbókasafnið á Akureyri hlaut styrk úr Þróunarsjóði innflytjendamála fyrir árið 2025 fyrir verkefnið Fjölmenningarlegt kosningakaffi.

28 verkefni hlutu styrki sem veittir voru á viðburðinum Innflytjendur og samfélagið sem innflytjendaráð stóð fyrir og fór fram fyrir fullu húsi nú í morgun í tilefni af alþjóðlega mannréttindadeginum. Alls voru veittir styrkir fyrir 70 milljónir króna.

Það voru Tomasz Chrapek og Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, sem veittu styrkina.

