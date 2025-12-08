Beiðni um að ráðherra komi fyrir Alþingi og gefi skýrslu um stöðu framhaldsskólastigsins

08. desember, 2025 - 15:24 Ingibjörg Isaksen
Ingibjörg Isaksen Þingflokksformaður Framsóknar
Ingibjörg Isaksen Þingflokksformaður Framsóknar

Forseti Alþingis, Þórunn Sveinbjarnardóttir,

Ég óska hér með eftir því að forseti hlutist til um að hæstvirtur barna- og menntamálaráðherra komi fyrir þingið og gefi ítarlega skýrslu um stöðu og framtíðaruppbyggingu framhaldsskólastigsins.

Tilefni beiðninnar eru þær umfangsmiklu og kerfisbundnu breytingar sem nú eru til umfjöllunar, starfsumhverfi skólameistara á framhaldsskólastigi, fyrirhugaðar svæðisskrifstofur, ásamt þeim áhyggjum sem fram hafa komið í umsögnum frá skólum og hagsmunaaðilum, meðal annars varðandi fjármögnun, starfsskilyrði, stöðu fagfólks og áhrif mögulegra kerfisbreytinga á fjölbreytileika námsframboðs og þjónustu við nemendur um land allt.

Mikilvægt er að þingið fái nú þegar skýra og heildstæða mynd af stefnu og sýn ríkisstjórnarinnar á málaflokknum. Sú óvissa sem skapast hefur að undanförnu kallar á að umræðan eigi sér stað sem allra fyrst.

Virðingarfyllst,

Ingibjörg Isaksen Þingflokksformaður Framsóknar

