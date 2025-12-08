Samningur um land undir sleðabraut

08. desember, 2025 - 13:04 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sleðabrautir eru vinsæl og fjölskylduvæn afþreying víða erlendis.
Umhverfis-og mannvirkjaráð Akureyrar hefur samþykkt fyrir sitt leyti samning sem lagður var fram á fundi ráðsins á dögunum um afnot af landi til reksturs sleðabrautar á milli Hlíðarfjalls og Hálanda.

Samningur þessi á rót að rekja til hugmyndasamkeppni um nýja afþreyingu í Hlíðarfjalli. Hann er gerður við fyrirtækið Kamagil Zalibuna. Samningum var vísað til umfjöllunar og afgreiðslu í bæjarráði.

Unnið hefur verið að því að leggja sleðabraut frá bílastæði austan við Skíðastaði og niður hlíðina til austurs um nokkurt skeið, en sleðabrautir eru vinsæl og fjölskylduvæn afþreying víða erlendis.

