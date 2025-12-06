Bráðum koma blessuð jólin - Gluggasýning í Hafnarstræti 88

JÓLAGLUGGINN í vinnustofu Brynju í Hafnarstræti 88 er sannkallað jólaævintýri í desember.
Litið er inn á heimili frá fyrri hluta síðustu aldar. Heimilisfólkið er gengið til náða og töfrar jólanna færast hljóðlega yfir bæinn. Stjörnubjartur himinn lýsir upp umhverfið, glansandi rauð epli bíða í skál, nýsteikt laufabrauð og hangikjötsflís hvíla á diski og sofandi kisur á sæng. Búið er að skreyta m.a. með litríkum músastigum og heimagerðu jólatré.
Gluggasýningin hófst fyrsta í aðventu, sunnudaginn 30. nóvember og stendur til 6. janúar. Hún er aðgengileg allan sólarhringinn enda notið utan frá séð og hentar jólabörnum á öllum aldri.
Glugginn í Hafnarstræti 88 er hugverk systranna Brynju Harðardóttur Tveiten myndlistarkonu og Áslaugar Harðardóttur Tveiten sem rekur skrautmunasöluna Fröken Blómfríður. Glugginn tengist líðandi stundu hverju sinni og er tilvalinn áfangastaður í gönguferðum og vettvangsferðum. Hann hefur þann tilgang að lífga upp á umhverfið, hvetja vegfarendur til að staldra við í amstri dagsins og skapa gleði, hlýju og nánd.