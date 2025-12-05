Innviðagjald á skemmtiferðaskip verði 1.600 kr

05. desember, 2025 - 14:22 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Verði tillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis samþykkt mun mjög umdeilt innviðagja…
Verði tillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis samþykkt mun mjög umdeilt innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa lækkað Myndir úr safni

Verði tillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis samþykkt mun mjög umdeilt innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa lækkað úr frá því sem fyrirhugað ásamt því að fallið verður frá afnámi tollfrelsis skemmtiferðaskipa í innanlandssiglingum.

Verði tillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis samþykkt mun mjög umdeilt innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa lækkað úr frá því sem fyrirhugað og fallið verður frá afnámi tollfrelsis skemmtiferðaskipa í innanlandssiglingum.

Þetta má sjá í nefndaráliti og breytingartillögum áður nefndrar efnahags og viðskiptanefndar við frumvarp fjármálaráðherra.

Ákvæði í frumvarpi fjármálaráðherra gerði ráð fyrir þvi að gjald á hvern farþega væri 2000 kr. á komandi ári sem var lækkun um 500 kr. frá þvi sem ráðgert hafði verið.

Ekki hærra en 1600 kr

Meirihluti þingnefndarinnar leggur nú til að gjaldið verði ekki hærra en 1600kr. fyrir hvern farþega á sólarhring. Einnig leggur nefndin til að að hætt verði við lækkun þessi sé eingöngu bundin við árið 2026

Pétur Ólafsson hafnastjóri sagði í viðtali við vefinn ,,Ég fagna þessari breytingu, einnig þvi að tollfrelsið verði áfram og vona að okkur takist að snúa við þeirri niðursveilfu sem við blasti þó það muni taka einhver misseri."

Pétur Ólafsson hafnastjóri

Til baka

Nýjast

  • Formaður Framsýnar þreifaði á málefnum PCC á Bakka við ráðamenn

    • 05.12.2025
    Viðskiptagreining Landsvirkjunar stóð fyrir opnum fundi í Hörpu fimmtudaginn 4. desember um þróun mála hjá álverum og kísilframleiðendum síðustu misseri og hún sett í samhengi við íslenskan raunveruleika og alþjóðamarkaði

  • Innviðagjald á skemmtiferðaskip verði 1.600 kr

    • 05.12.2025
    Verði tillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis samþykkt mun mjög umdeilt innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa lækkað úr frá því sem fyrirhugað ásamt því að fallið verður frá afnámi tollfrelsis skemmtiferðaskipa í innanlandssiglingum.

  • Dagur sjúkrahúsins á morgun laugardag

    • 05.12.2025
    Hollvinasamtök Sjúkrahúsins á Akureyri ásamt starfsfólki SAk standa fyrir skemmtilegri uppákomu á Glerártorgi á morgun laugardaginn 6 des. frá klukkan 13 til 15.

  • Nýsköpunarsjóðurinn Kría fjárfestir í norðlensku fyrirtækjunum Grænafl og Sea Thru

    • 05.12.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría (NSK) hefur tilkynnt niðurstöðu í fjárfestingátaki þar sem sjónum var beint að ungum sprotafyrirtækjum. Fjárfest er í 11 sprotafyrirtækjum, þar af eru tvö frá Norðurlandi; Grænafl og Sea Thru ehf., en bæði fyrirtækin eru þátttakendur í Hlunninum, ársprógrammi Driftar EA.

  • Hörður Óskarsson afhendir Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis veglegan styrk

    • 05.12.2025
    Hörður hefur verið reglulegur styrktaraðili við félagið í gegnum árin. En styrkina veitir hann til minningar um bróður sinn Sigurð Viðar Óskarsson, en hann lést úr krabbameini árið 2010. Hörður smíðar fallegt skart úr gamalli mynt sem hann selur undir merkjum Mynthringar og allskonar.

  • Fótboltinn byrjar að rúlla aftur í kvöld

    • 05.12.2025
    Kjarnafæðismótið í fótbolta  hefst í dag  með leik Þór/KA og Dalvíkur, leikið verður í Boganum og flautað til leiks kl 18.30

  • Bæjarfulltrúi segir skipulagsslys í uppsiglingu á Tjaldsvæðareit

    • 04.12.2025
    „Í uppsiglingu er skipulagsslys á tjaldsvæðisreitnum,“ segir Jón Hjaltason bæjarfulltrúi á Akureyri um Tjaldsvæðisreitinn svonefnda. Jón situr í skipulagsráði og er óflokksbundinn. Fjallað var um tillögu að útboðsskilmálum fyrir lóðir innan svonefnds Tjaldsvæðisreits á fundi ráðsins á dögunum, en afgreiðslu var frestað. Kveðst Jón margoft hafa bent á það sem kann kallar skipulagsslys í bókunum áður.

  • Sýslumaður vill fá gula rammann færðan

    • 04.12.2025
    „Við erum að skoða mögulegar staðsetningar,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi á Akureyri. „Sýslumaður vill fá hann færðan.“

  • Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli hefur verið opnað

    • 04.12.2025
    Skíðafólk í bænum kætist liklega  svo um munar í dag  því búið er að opna skíðasvæðið í Hlíðarfjalli eins og fram kemur á Facebooksíðu Hlíðarfjalls.
Sjá meira