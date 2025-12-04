Sýslumaður vill fá gula rammann færðan

„Við erum að skoða mögulegar staðsetningar,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi á Akureyri. „Sýslumaður vill fá hann færðan.“
Svavar Pálsson sýslumaður fyrir hönd Sýslumannsins á Norðurlandi eystra hefur óskað eftir því við skipulagsráð á Akureyri að endurskoðuð verði staðsetning gula myndarammans sem er rétt fyrir utan húsakynni sýslumanns og fleiri stofnana við Hafnarstræti á Akureyri.
Gulu ramminn hefur verið þar um nokkurra ára skeið. Mikil umferð ferðalanga er um svæðið enda margir sem vilja eiga af sér mynd inni í rammanum.
Skipulagsráð í samráði við önnur sviði sem málið viðkemur hefur falið skipulagsfulltrúa að finna rammanum hentugri stað.