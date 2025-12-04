Sýslumaður vill fá gula rammann færðan

04. desember, 2025 - 14:28 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sýslumaðður er ekki nógu sáttur við staðsetningu þess gula Mynd Vbl.
Sýslumaðður er ekki nógu sáttur við staðsetningu þess gula Mynd Vbl.

„Við erum að skoða mögulegar staðsetningar,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi á Akureyri. „Sýslumaður vill fá hann færðan.“

Svavar Pálsson sýslumaður fyrir hönd Sýslumannsins á Norðurlandi eystra hefur óskað eftir því við skipulagsráð á Akureyri að endurskoðuð verði staðsetning gula myndarammans sem er rétt fyrir utan húsakynni sýslumanns og fleiri stofnana við Hafnarstræti á Akureyri.

Gulu ramminn hefur verið þar um nokkurra ára skeið. Mikil umferð ferðalanga er um svæðið enda margir sem vilja eiga af sér mynd inni í rammanum.

Skipulagsráð í samráði við önnur sviði sem málið viðkemur hefur falið skipulagsfulltrúa að finna rammanum hentugri stað.

Til baka

Nýjast

  • Bæjarfulltrúi segir skipulagsslys í uppsiglingu á Tjaldsvæðareit

    • 04.12.2025
    „Í uppsiglingu er skipulagsslys á tjaldsvæðisreitnum,“ segir Jón Hjaltason bæjarfulltrúi á Akureyri um Tjaldsvæðisreitinn svonefnda. Jón situr í skipulagsráði og er óflokksbundinn. Fjallað var um tillögu að útboðsskilmálum fyrir lóðir innan svonefnds Tjaldsvæðisreits á fundi ráðsins á dögunum, en afgreiðslu var frestað. Kveðst Jón margoft hafa bent á það sem kann kallar skipulagsslys í bókunum áður.

  • Sýslumaður vill fá gula rammann færðan

    • 04.12.2025
    „Við erum að skoða mögulegar staðsetningar,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi á Akureyri. „Sýslumaður vill fá hann færðan.“

  • Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli hefur verið opnað

    • 04.12.2025
    Skíðafólk í bænum kætist liklega  svo um munar í dag  því búið er að opna skíðasvæðið í Hlíðarfjalli eins og fram kemur á Facebooksíðu Hlíðarfjalls.

  • Vöfflukaffi í Hamri

    • 04.12.2025
    Eins og mörg undanfarin ár taka fyrrum formenn Íþróttafélagsins Þórs sig til og standa vaktina við vöfflujárnin í desember og nú eru það þrír föstudagar 5. 12. og 19 desember sem Þórsarar bjóða heim í Hamar.

  • Nýsköpunarsjóðurinn Kría fjárfestir í 11 sprotafyrirtækjum

    • 04.12.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría (NSK) hefur tilkynnt niðurstöðu í fjárfestingátaki þar sem sjónum var beint að ungum sprotafyrirtækjum. Sjóðurinn auglýsti átakið í september og október síðastliðnum. Alls sóttu 88 félög um fjárfestingu sem er rúmlega 20% aukning frá fyrra átaki árið 2023. Eftir ítarlegt valferli voru ellefu félög valin úr hópi umsækjenda og mun NSK fjárfesta í þeim fyrir samtals um 300 milljónir króna. Eitt af skilyrðum átaksins er að félögin tryggi sér a.m.k. sömu upphæð frá einkafjárfestum. Samanlagt mun fjárfesting NSK og einkafjárfesta því verða að minnsta kosti 600 m.kr. í þessum ellefu félögum.

  • Jólaglögg í boði Umskiptinga

    • 04.12.2025
    Föstudagskvöldið 5. desember næstkomandi munu Umskiptingar í samstarfi við Leikfélag Akureyrar frumsýna JÓLAGLÖGG í Samkomuhúsinu á Akureyri. Um er að ræða glænýja grínsýningu um jólin og allt ruglið sem getur fylgt þeim. Þetta er jólasýning fyrir fullorðna sem enginn má missa af.

  • Þegar Trölli stal jólunum

    • 03.12.2025
    Listdansskólinn Steps Dancecenter býður bæjarbúum á Akureyri og nágrenni til stórbrotinnar dans- og leikhússýningar sunnudaginn 7. desember þegar nemendur skólans stíga á svið í sýningunni „Þegar Trölli stal jólunum“. Sýningin er fjölskylduvæn og sameinar dans, leikræna tjáningu og heillandi jólastemningu í einu heildstæðu sviðsverki sem höfðar jafnt til barna og fullorðinna.    

  • Þyngir róðurinn á lyflækningadeild, sem þegar er strembinn

    • 03.12.2025
    Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og annað starfsfólk lyflækningadeildar lýsa yfir verulegum áhyggjum vegna lokunar á sjö daga plássi á Kristnesspítala um áramótin. Nú þegar hefur um helmingi plássa verið lokað og finnum við strax fyrir auknu álagi vegna þessa.

  • Áhyggjur af þróun endurhæfingarþjónustu með breytingu á Kristnesi

    • 03.12.2025
    Bæjarráð Akureyrar hefur áhyggjur af þróun endurhæfingarþjónustu á svæðinu sem og þeim mönnunarvanda sem virðist blasa við í heilbrigðiskerfinu. Hefur bæjarráð óskað eftir samtali við fulltrúa Sjúkrahússins á Akureyri og Háskólans á Akureyri vegna málsins.
Sjá meira