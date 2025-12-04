Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli hefur verið opnað

04. desember, 2025 - 13:30 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Skíðafólk í bænum kætist liklega svo um munar í dag því búið er að opna skíðasvæðið í Hlíðarfjalli eins og  fram kemur á Facebooksíðu Hlíðarfjalls.

Í áðurnefndri færslu segir:

,, Fimmtudagur 4. desember ☁️
Opið 15:00–20:00 ⛷️🏂
❄️🏔️ Hlíðarfjall er opið! 🏔️❄️
 
Biðin er liðinn! Við erum spennt að bjóða ykkur velkomin á fyrsta dag vetrarins 2025/2026 í Hlíðarfjalli!
Framundan er frábær dagur með -4°C og léttum vindi 1–2 m/s – fullkomnar aðstæður til að njóta brekkanna! ⛷️✨ Svæðið hefur verið troðið, með ferskum snjó á troðnum brautum.
Ekki láta þennan frábæra vetrardag fram hjá þér fara! 🏔️☺️
Opið svæði:
Neðra svæði með Fjarka, Hólabraut, Auði, Töfrateppi.
 
⚠️ Athugið:

 Stromplyftan er lokuð fyrir ofan Strýtuskála, ásamt brautum þar fyrir ofan. Það er mjög lítill snjór á mörgum stöðum, og snjóflóðahætta getur verið til staðar í ákveðnum aðstæðum. Troðarar hafa verið að vinna á svæðinu, og geta verið hættulegar gryfjur og spor eftir þá.

 Göngusvæði (XC): 1,2 km og 3,5 km brautir opnar. ⛷️

⚠️ Athugið:

 Vinsamlegast virðið merkingar og lokanir. Það er lítill sem enginn snjór utan troðinna brauta, sem gerir aðstæður mjög hættulegar. Brautir eru ekki komnar í fulla breidd, svo vinsamlegast nýtum plássið vel og tökum tillit til annarra.

Við hlökkum til að sjá ykkur í fjallinu! "

