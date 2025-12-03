Listdansskólinn Steps Dancecenter býður bæjarbúum á Akureyri og nágrenni til stórbrotinnar dans- og leikhússýningar sunnudaginn 7. desember þegar nemendur skólans stíga á svið í sýningunni „Þegar Trölli stal jólunum“. Sýningin er fjölskylduvæn og sameinar dans, leikræna tjáningu og heillandi jólastemningu í einu heildstæðu sviðsverki sem höfðar jafnt til barna og fullorðinna.
Sýningar Steps Dancecenter hafa ávallt verið metnaðarfull verkefni þar sem allt er lagt í listræna útfærslu, sviðsmynd, búninga og faglegt flæði. Skólinn setur árlega upp tvær stórar danssýningar – eina í desember og aðra í maí – og er unnið með fjölbreytt og skapandi þemu á borð við Frozen, Disney, leikstjóraþema og fjölmörg önnur.
Sýningarnar eru ætíð vel sóttar og hafa á undanförnum árum laðað að fjölbreyttan hóp gesta, þar á meðal fjölda áhorfenda sem ekki hafa tengsl við skólann. Það endurspeglar mikilvægt hlutverk danslistar við að tengja saman ólíka samfélagshópa og skapa jákvæða, sameiginlega menningarupplifun. Markmið Steps Dancecenter er einmitt að opna dyr danslistarinnar fyrir alla og efla þátttöku samfélagsins í sviðslistum.
Mikilvægi danslistarinnar
Danslistin gegnir lykilhlutverki í þroska barna og ungmenna. Hún eflir sköpunargleði, sjálfstraust, líkamlega færni og félagslegan þroska. Með dansi læra börn og ungmenni að tjá sig á ólíkum sviðum, vinna saman að sameiginlegum markmiðum og tileinka sér styrk, sveigjanleika og aga.
Sýningar skólans eru ekki einungis lokapunktur náms heldur mikilvægt framlag til menningarlífs Akureyrar. Nemendur allt frá tveggja ára aldri og upp úr stíga á svið, sem skapar lifandi tengingu milli kynslóða og styrkir menningarlega sjálfsmynd bæjarins.
Sýningartímar
Sýningin fer fram sunnudaginn 7. desember í Hofi:
Miðasala
Miðasala er hafin og miðar seljast hratt.
Hægt er að nálgast miða bæði á mak.is og tix.is