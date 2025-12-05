Fótboltinn byrjar að rúlla aftur í kvöld

05. desember, 2025 - 10:52 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Knattspyrnufólk á Norður og Austurlandi mæta til leiks á ný eftir frí.
Knattspyrnufólk á Norður og Austurlandi mæta til leiks á ný eftir frí.

Kjarnafæðismótið í fótbolta hefst í dag með leik Þór/KA og Dalvíkur, leikið verður í Boganum og flautað til leiks kl 18.30.

Líkt og undanfarin ár stendur Knattspyrnudómarafélag Norðurlands fyrir æfingamóti fyrir meistaraflokka og 2.flokk karla og kvenna í knattspyrnu, á Norður og Nusturlandi.
Mótið fer fram í Boganum og á Greifavelli KA manna en einnig verður leikið á PCC vellinum á Húsavík og á Dalvík.
Kjarnafæði er sem fyrr styrktarðili mótsins.
Spilað verður í fjórum riðlum karla og einum riðli kvenna og má finna tímasetningu leikja,leikskýrslur liðanna, stöður og úrslit á heimasíðu dómarafélagsins kdn.is
Stöðugur fréttaflutningur af mótinu ásamt myndum og leikskýrslum verður að finna á facebooksíðunni "Knattspyrnudómarafélag norðurlands"
Liðin sem keppa í karladeild í ár eru:
Tindastóll
KF
Dalvík
KA (4 lið)
Þór (4 lið)
Hamrarnir
Magni
Völsungur
Höttur
KFA
Í kvennadeildinni eru eftirtalin lið:
Tindastóll
Þór/KA (2 lið)
Völsungur
FHL
Dalvík
Til baka

Nýjast

  • Hörður Óskarsson afhendir Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis veglegan styrk

    • 05.12.2025
    Hörður hefur verið reglulegur styrktaraðili við félagið í gegnum árin. En styrkina veitir hann til minningar um bróður sinn Sigurð Viðar Óskarsson, en hann lést úr krabbameini árið 2010. Hörður smíðar fallegt skart úr gamalli mynt sem hann selur undir merkjum Mynthringar og allskonar.

  • Fótboltinn byrjar að rúlla aftur í kvöld

    • 05.12.2025
    Kjarnafæðismótið í fótbolta  hefst í dag  með leik Þór/KA og Dalvíkur, leikið verður í Boganum og flautað til leiks kl 18.30

  • Bæjarfulltrúi segir skipulagsslys í uppsiglingu á Tjaldsvæðareit

    • 04.12.2025
    „Í uppsiglingu er skipulagsslys á tjaldsvæðisreitnum,“ segir Jón Hjaltason bæjarfulltrúi á Akureyri um Tjaldsvæðisreitinn svonefnda. Jón situr í skipulagsráði og er óflokksbundinn. Fjallað var um tillögu að útboðsskilmálum fyrir lóðir innan svonefnds Tjaldsvæðisreits á fundi ráðsins á dögunum, en afgreiðslu var frestað. Kveðst Jón margoft hafa bent á það sem kann kallar skipulagsslys í bókunum áður.

  • Sýslumaður vill fá gula rammann færðan

    • 04.12.2025
    „Við erum að skoða mögulegar staðsetningar,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi á Akureyri. „Sýslumaður vill fá hann færðan.“

  • Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli hefur verið opnað

    • 04.12.2025
    Skíðafólk í bænum kætist liklega  svo um munar í dag  því búið er að opna skíðasvæðið í Hlíðarfjalli eins og fram kemur á Facebooksíðu Hlíðarfjalls.

  • Vöfflukaffi í Hamri

    • 04.12.2025
    Eins og mörg undanfarin ár taka fyrrum formenn Íþróttafélagsins Þórs sig til og standa vaktina við vöfflujárnin í desember og nú eru það þrír föstudagar 5. 12. og 19 desember sem Þórsarar bjóða heim í Hamar.

  • Nýsköpunarsjóðurinn Kría fjárfestir í 11 sprotafyrirtækjum

    • 04.12.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría (NSK) hefur tilkynnt niðurstöðu í fjárfestingátaki þar sem sjónum var beint að ungum sprotafyrirtækjum. Sjóðurinn auglýsti átakið í september og október síðastliðnum. Alls sóttu 88 félög um fjárfestingu sem er rúmlega 20% aukning frá fyrra átaki árið 2023. Eftir ítarlegt valferli voru ellefu félög valin úr hópi umsækjenda og mun NSK fjárfesta í þeim fyrir samtals um 300 milljónir króna. Eitt af skilyrðum átaksins er að félögin tryggi sér a.m.k. sömu upphæð frá einkafjárfestum. Samanlagt mun fjárfesting NSK og einkafjárfesta því verða að minnsta kosti 600 m.kr. í þessum ellefu félögum.

  • Jólaglögg í boði Umskiptinga

    • 04.12.2025
    Föstudagskvöldið 5. desember næstkomandi munu Umskiptingar í samstarfi við Leikfélag Akureyrar frumsýna JÓLAGLÖGG í Samkomuhúsinu á Akureyri. Um er að ræða glænýja grínsýningu um jólin og allt ruglið sem getur fylgt þeim. Þetta er jólasýning fyrir fullorðna sem enginn má missa af.

  • Þegar Trölli stal jólunum

    • 03.12.2025
    Listdansskólinn Steps Dancecenter býður bæjarbúum á Akureyri og nágrenni til stórbrotinnar dans- og leikhússýningar sunnudaginn 7. desember þegar nemendur skólans stíga á svið í sýningunni „Þegar Trölli stal jólunum“. Sýningin er fjölskylduvæn og sameinar dans, leikræna tjáningu og heillandi jólastemningu í einu heildstæðu sviðsverki sem höfðar jafnt til barna og fullorðinna.    
Sjá meira