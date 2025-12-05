Dagur sjúkrahúsins á morgun laugardag

Hollvinasamtök Sjúkrahúsins á Akureyri ásamt starfsfólki SAk standa fyrir skemmtilegri uppákomu á Glerártorgi á morgun laugardaginn 6 des. frá klukkan 13 til 15.
Starfsfólk SAk býður upp á mælingu á blóðþrýstingi hægt verður að mæla súrefnismettun og púls.
Slappir bangsar og dúkkur eru velkominn í fylgd með eigendum sínum og munu fá læknisskoðun.
Félagsfólk í hollvinasamtökunum kynna starfsemi samtakana og skrá nýja félaga.
Þarna gefst gott tækifæri fyrir áhugasama að gerast hollvinir SAk en samtökin eru eins og ölllum er eflaust kunnugt ómissandi burðarbiti í því að gera SAk vel tækjum og tólum búið til þess að að þjónustu okkur þegar við þurfum helst á aðstoð að halda.
Með þvi að smella á slóðina hér fyrir neðan getur þú gerst hollvinur SAk