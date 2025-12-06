Hríseyjarbúðin fær styrk

06. desember, 2025 - 13:00 Margrét Þóra Þórsdóttir
Mynd á vefsíðu Akureyrarbæjar María Helena Tryggvadóttir
Hríseyjarbúðin fær 3 milljónir króna í styrk frá innviðaráðuneytinu vegna rekstrar en Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, hefur staðfest tillögur valnefndar um verkefnastyrki til verslana í dreifbýli. Að þessu sinni var átján milljónum kr. úthlutað til sex verslana í dreifbýli fyrir árið 2026. Í tveimur tilvikum verða styrkirnir nýttir til opna verslun að nýju, á Stöðvarfirði og Þingeyri.

Markmiðið með styrkjunum er að styðja við dagvöruverslanir í minni byggðarlögum fjarri stórum byggðakjörnum á fámennum markaðssvæðum til að viðhalda mikilvægri grunnþjónustu. Ýmist eru veittir rekstrarstyrkir eða styrkir til endurbóta eða sjálfvirknivæðingar.

Styrkirnir eru veittir á grundvelli stefnumótandi byggðaáætlunar fyrir árin 2022-2036.

