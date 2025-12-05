Ljósin tendruð á Sorgartréinu á morgun laugardag

Tendrað verður á Sorgartrénu á Akureyri á morgun laugardaginn 6. desember, gengið verður frá Kaffi Lyst í Lystigarðinum kl. 15:30 og að trénu.
Hugmyndin með Sorgartrénu er að öll þau sem hafa misst ástvin geti sest undir tréð og minnst þeirra sem fallin eru frá, á þessum ljúfsára tíma sem jólin eru fyrir syrgjendur.
Sorgartrénu er einnig ætlað að vekja athygli á stöðu syrgjenda sem eiga um sárt að binda á þessum tíma árs.
Sönghópur úr Gospelkór Glerárkirkju mun syngja nokkur lög.
Öll eru því velkomin, hvort sem þau vilji sýna stuðning eða vilji minnast.