Ljósin tendruð á Sorgartréinu á morgun laugardag

05. desember, 2025 - 17:34 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ljosin verða tendruð á Sorgartréinu á morgun laugardag
Ljosin verða tendruð á Sorgartréinu á morgun laugardag

Tendrað verður á Sorgartrénu á Akureyri á morgun laugardaginn 6. desember, gengið verður frá Kaffi Lyst í Lystigarðinum kl. 15:30 og að trénu. 

Hugmyndin með Sorgartrénu er að öll þau sem hafa misst ástvin geti sest undir tréð og minnst þeirra sem fallin eru frá, á þessum ljúfsára tíma sem jólin eru fyrir syrgjendur.

Sorgartrénu er einnig ætlað að vekja athygli á stöðu syrgjenda sem eiga um sárt að binda á þessum tíma árs.

Sönghópur úr Gospelkór Glerárkirkju mun syngja nokkur lög.

Öll eru því velkomin, hvort sem þau vilji sýna stuðning eða vilji minnast.

Til baka

Nýjast

  • Ljósin tendruð á Sorgartréinu á morgun laugardag

    • 05.12.2025
    Tendrað verður á Sorgartrénu á Akureyri á morgun laugardaginn 6. desember, gengið verður frá Kaffi Lyst í Lystigarðinum kl. 15:30 og að trénu.   

  • Formaður Framsýnar þreifaði á málefnum PCC á Bakka við ráðamenn

    • 05.12.2025
    Viðskiptagreining Landsvirkjunar stóð fyrir opnum fundi í Hörpu fimmtudaginn 4. desember um þróun mála hjá álverum og kísilframleiðendum síðustu misseri og hún sett í samhengi við íslenskan raunveruleika og alþjóðamarkaði

  • Innviðagjald á skemmtiferðaskip verði 1.600 kr

    • 05.12.2025
    Verði tillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis samþykkt mun mjög umdeilt innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa lækkað úr frá því sem fyrirhugað ásamt því að fallið verður frá afnámi tollfrelsis skemmtiferðaskipa í innanlandssiglingum.

  • Dagur sjúkrahúsins á morgun laugardag

    • 05.12.2025
    Hollvinasamtök Sjúkrahúsins á Akureyri ásamt starfsfólki SAk standa fyrir skemmtilegri uppákomu á Glerártorgi á morgun laugardaginn 6 des. frá klukkan 13 til 15.

  • Nýsköpunarsjóðurinn Kría fjárfestir í norðlensku fyrirtækjunum Grænafl og Sea Thru

    • 05.12.2025
    Nýsköpunarsjóðurinn Kría (NSK) hefur tilkynnt niðurstöðu í fjárfestingátaki þar sem sjónum var beint að ungum sprotafyrirtækjum. Fjárfest er í 11 sprotafyrirtækjum, þar af eru tvö frá Norðurlandi; Grænafl og Sea Thru ehf., en bæði fyrirtækin eru þátttakendur í Hlunninum, ársprógrammi Driftar EA.

  • Hörður Óskarsson afhendir Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis veglegan styrk

    • 05.12.2025
    Hörður hefur verið reglulegur styrktaraðili við félagið í gegnum árin. En styrkina veitir hann til minningar um bróður sinn Sigurð Viðar Óskarsson, en hann lést úr krabbameini árið 2010. Hörður smíðar fallegt skart úr gamalli mynt sem hann selur undir merkjum Mynthringar og allskonar.

  • Fótboltinn byrjar að rúlla aftur í kvöld

    • 05.12.2025
    Kjarnafæðismótið í fótbolta  hefst í dag  með leik Þór/KA og Dalvíkur, leikið verður í Boganum og flautað til leiks kl 18.30

  • Bæjarfulltrúi segir skipulagsslys í uppsiglingu á Tjaldsvæðareit

    • 04.12.2025
    „Í uppsiglingu er skipulagsslys á tjaldsvæðisreitnum,“ segir Jón Hjaltason bæjarfulltrúi á Akureyri um Tjaldsvæðisreitinn svonefnda. Jón situr í skipulagsráði og er óflokksbundinn. Fjallað var um tillögu að útboðsskilmálum fyrir lóðir innan svonefnds Tjaldsvæðisreits á fundi ráðsins á dögunum, en afgreiðslu var frestað. Kveðst Jón margoft hafa bent á það sem kann kallar skipulagsslys í bókunum áður.

  • Sýslumaður vill fá gula rammann færðan

    • 04.12.2025
    „Við erum að skoða mögulegar staðsetningar,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi á Akureyri. „Sýslumaður vill fá hann færðan.“
Sjá meira