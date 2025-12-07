Mjá

07. desember, 2025 - 09:00 Vilborg Gunnarsdóttir
Vilborg Gunnarsdóttir skrifar
Vilborg Gunnarsdóttir skrifar

Sú sem þetta skrifar hefur búið í fjölbýli síðasta rúmlega áratuginn. Þar hefur gilt sú regla sem víðast hvar gildir í fjölbýlishúsum að allt dýrahald var bannað. Sú staða kom til dæmis upp að fólk sem keypt hafði íbúð í húsinu og átti “fullorðinn” hund, sá sig knúið til að selja strax aftur þar sem leyfi fékkst ekki til að halda hundinn þar til hans dagar yrðu taldir.

Þetta þótti mér ansi harkalegt hafandi áður átt bæði hund og kött og þá, búandi í húsnæði sem leyfði slíkt. Þegar ég eignaðist hundinn á sínum tíma bjó ég reyndar í raðhúsi sem samkvæmt mannvirkjalögum telst fjölbýli. Ég þurfti því að fá samþykki annara eiganda í lengjunni til að halda hundinn. Um var að ræða sex íbúða hús og fannst mér umhugsunarefni ef það hefði gerst að einn eigandi hefði neitað, búandi fjær mér en þeir sem þá bjuggu í næsta húsi.

En nú hafa þau undur gerst að lögunum hefur verið breytt og nú má halda gæludýr í fjölbýlishúsum án leyfis nágranna. Að vísu mega húsfélög semja reglur um umgengni og ónæði en aldrei mega þær reglur ganga það langt að þær banni alfarið dýrahaldið.

Rúmlega miðaldra kona fagnar þessum reglum og telur þær mjög tímabærar.

Sjálfsögð mannréttindi

Það að eiga gæludýr getur gefið manneskju svo ótrúlega mikið. Staðfest er, jafnvel með rannsóknum, að umgengni við dýr dregur til dæmis úr einmannaleika og eykur þannig lífsgæði. Þau eru frábær félagsskapur fyrir börn og hafa hjálpað mikið þeim sem eru með hinar ýmsu greiningar. Hundur sem þarf hreyfingu knýr þannig eiganda sinn undir bert loft og fleira gott má tína til. Ég sé fátt fallegra en eldri konu sem stundum gengur framhjá. Hún á lítinn hund sem hún talar stöðugt við á meðan þau viðra sig. Með henni gengur stundum vinkona sem keyrir sinn hund um í barnakerru. Þetta veitir þeim augljósa hamingju sem fáránlegt væri að neita þeim um vegna búsetu.  Þetta eru sjálfsögð mannréttindi.

Nú er sem ég heyri í þeim sem eru þessu andsnúin; hvað með þau sem eru með ofnæmi? Á ekki að virða þjáningar þeirra? Við þau vil ég segja; ef ofnæmið er það alvarlegt að ekki sé búandi í fjölbýlishúsi þar sem hundur eða köttur býr í einni íbúð og í mesta lagi, gengur inn og út úr húsinu, þá getur viðkomandi væntanlega ekki heldur farið út í búð, tekið strætó eða farið með leigubíl því þar er viðlíka hætta á að rekast á dýrahár. Þessir einstaklingar hljóta því hvort sem er að vera á ofnæmislyfjum vegna sinna kvilla.

Ég segi því takk Inga Sæland því nú er næsta skref hjá mér að snúa upp á handlegg bóndans sem skýlt hefur sér með lagabókstafnum fram að þessu.

Höfundur er áhugamaður um almenna velferð.

Til baka

Nýjast

  • Mjá

    • 07.12.2025
    Sú sem þetta skrifar hefur búið í fjölbýli síðasta rúmlega áratuginn. Þar hefur gilt sú regla sem víðast hvar gildir í fjölbýlishúsum að allt dýrahald var bannað. Sú staða kom til dæmis upp að fólk sem keypt hafði íbúð í húsinu og átti “fullorðinn” hund, sá sig knúið til að selja strax aftur þar sem leyfi fékkst ekki til að halda hundinn þar til hans dagar yrðu taldir.

  • Skoða sameiningu hafnasjóða

    • 06.12.2025
    Samið hefur verið við HLH ráðgjöf um að skoða ýmsa þætti er varða möguleika á inngöngu Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar í Hafnasamlag Norðurlands. Fyrrnefndi sjóðurinn hefur lagt fram ósk um sameiningu eða samvinnu sjóðanna.

  • Bráðum koma blessuð jólin - Gluggasýning í Hafnarstræti 88

    • 06.12.2025
    JÓLAGLUGGINN í vinnustofu Brynju í Hafnarstræti 88 er sannkallað jólaævintýri í desember.

  • Hríseyjarbúðin fær styrk

    • 06.12.2025
    Hríseyjarbúðin fær 3 milljónir króna í styrk frá innviðaráðuneytinu vegna rekstrar en Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, hefur staðfest tillögur valnefndar um verkefnastyrki til verslana í dreifbýli. Að þessu sinni var átján milljónum kr. úthlutað til sex verslana í dreifbýli fyrir árið 2026. Í tveimur tilvikum verða styrkirnir nýttir til opna verslun að nýju, á Stöðvarfirði og Þingeyri.

  • Zipeline vill reisa þjónustuhús og gera minigolfvöll

    • 06.12.2025
    Zipeline Akureyri hefur óskað eftir að reisa um 30 fermetra stórt þjónustuhús á lóð við Þingvallastræti 50. Er hugmyndin að setja húsið þar sem áður var skrifstofa fyrir leikskólann Flúðir. Er einnig gert ráð fyrir að settur verði upp minigolf völlur þar sem Pálmholt stóð.

  • Jólatónleikar í Glerárkirkju

    • 06.12.2025
    Jólatónleikar Kórs Glerárkirkju verða haldnir sunnudaginn 7. desember næstkomandi og hefjast þeir kl. 16 í kirkjunni. Stjórnandi kórsins er Valmar Valjaots.

  • Ljósin tendruð á Sorgartréinu á morgun laugardag

    • 05.12.2025
    Tendrað verður á Sorgartrénu á Akureyri á morgun laugardaginn 6. desember, gengið verður frá Kaffi Lyst í Lystigarðinum kl. 15:30 og að trénu.   

  • Formaður Framsýnar þreifaði á málefnum PCC á Bakka við ráðamenn

    • 05.12.2025
    Viðskiptagreining Landsvirkjunar stóð fyrir opnum fundi í Hörpu fimmtudaginn 4. desember um þróun mála hjá álverum og kísilframleiðendum síðustu misseri og hún sett í samhengi við íslenskan raunveruleika og alþjóðamarkaði

  • Innviðagjald á skemmtiferðaskip verði 1.600 kr

    • 05.12.2025
    Verði tillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis samþykkt mun mjög umdeilt innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa lækkað úr frá því sem fyrirhugað ásamt því að fallið verður frá afnámi tollfrelsis skemmtiferðaskipa í innanlandssiglingum.
Sjá meira