Hægt og rólega skal farið af stað.

Martin Michael þýski athafnamaðurinn sem hyggst endirreisa Niceair og fljúga á milli Akureyar og Kaupmannahafnar boðaði til fundar í dag á Flugsafni Íslands þar sem hann fór yfir stöðu mála.
Óhætt er að fullyrða að varlega skal farið í þessa hugmynd þvi til að byrja með er einungis i boði flug til Kaupmannahafnar þann 19 febrúar og til baka 22. febrúar. Ekki eru upp áform um frekari ferðir fyrst um sinn en stefnt að þvi að sumaráætlun verði klár í april.
Michael segist vilja fara rólega afstað en stefnan sé að bjóða upp á flug milli Akureryar og Kaupmannahafnar tvisvar í viku allt árið.