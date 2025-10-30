„Hlakka alltaf til að halda í höfuðstað Norðurlands“

30. október, 2025 - 11:49 Háskólinn á Akureyri
Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands og prófessor í sagnfræði við HÍ
Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands og prófessor í sagnfræði við HÍ

„Ég á frændfólk og vini á Akureyri og hlakka því alltaf til að halda í höfuðstað Norðurlands, borgina góðu norðan heiða sem við þurfum að efla og styrkja enn frekar svo að skynsamlegt jafnvægi í byggð haldist nú eitthvað í landinu. Þá skiptir öflugt háskólasamfélag miklu máli,“ svarar Guðni aðspurður um heimsókn hans norður yfir heiðar.

Er ekki hægt að breyta stjórnarskránni?

Guðni verður á Akureyri í næstu viku og mun í ferðinni heimsækja Háskólann á Akureyri. Hann býður, í samvinnu við starfsfólk HA, öllum á Akureyri og nærsveitum að koma á Lögfræðitorg miðvikudaginn 5. nóvember. Torgið ber yfirskriftina, „Lögfræðitorg - Af hverju er ekki lengur hægt að breyta stjórnarskrá lýðveldisins?“

Okkur lék forvitni á að vita hver væri kveikjan hjá honum að vilja ræða þessi mál sérstaklega. „Að sjálfsögðu er dálítill stríðnistónn í yfirskrift erindisins því að það er áfram hægt að breyta stjórnarskránni. Það hefur hins vegar gengið illa síðustu ár, þrátt fyrir skýran vilja allt frá aldamótum. Ég hef lengi haft áhuga á sögu íslensku stjórnarskrárinnar, fyrst sem sagnfræðingur og að sjálfsögðu einnig í embætti forseta.“ segir Guðni og bætir við að þeir sem sömdu og samþykktu lýðveldisstjórnarskrána á sínum tíma sáu fyrir sér að hún yrði tekin sem fyrst til gagngerðrar endurskoðunar.

„Þá má samt sjá að þótt mörgu hafi verið breytt í tímans rás er enn verk að vinna en það er eins og það verði sífellt snúnara í hugum margra að breyta stjórnarskránni, hverju sem um er að kenna,“ segir hann einnig og gefur í skyn að hann muni jafnvel segja sína skoðun á málefninu á Lögfræðitorginu.

Fræðin náttúrulegt umhverfi

Þá mun Guðni mæta í tíma hjá stúdentum í Lagadeild og mun einkum fjalla um þjóðhöfðingjakaflann í stjórnarskránni og mögulegar eða æskilegar breytingar þar. Guðni segist hlakka til að ræða stjórnskipun Íslands, stjórnarskrá landsins og skyld málefni við lagastúdenta í HA og önnur sem hafa áhuga á þessum grunnþáttum.

„Þar að auki er gaman að hitta starfsfólk háskólans, gamla kunningja og reyna að láta gott af sér leiða í heimi fræðanna núna þegar maður er aftur kominn á þann vettvang, í sitt náttúrulega umhverfi eins og sumir vinir mínir segja.“

Hér er hægt að finna allar upplýsingar um Lögfræðitorgið sem er 5. nóvember klukkan 12:30

Til baka

Nýjast

  • Raflínumöstur fjarlægð í Kjarnaskógi

    • 30.10.2025
    Þessa vikuna er verið að fjarlægja raflínumöstur Laxárlínu í Kjarnaskógi enda búið að leggja allar raflínur í jörð en vegna þessa má búast við umferð vinnutækja á göngu- og skíðabrautum.

  • „Hlakka alltaf til að halda í höfuðstað Norðurlands“

    • 30.10.2025
    „Ég á frændfólk og vini á Akureyri og hlakka því alltaf til að halda í höfuðstað Norðurlands, borgina góðu norðan heiða sem við þurfum að efla og styrkja enn frekar svo að skynsamlegt jafnvægi í byggð haldist nú eitthvað í landinu. Þá skiptir öflugt háskólasamfélag miklu máli,“ svarar Guðni aðspurður um heimsókn hans norður yfir heiðar.

  • „Er ekki eðlilegt, að eftir 100 ár sé skólinn friðaður?“

    • 30.10.2025
    Um það bil 1000 manns komu saman á Laugum 25. október til þess að fagna 100 ára afmæli Laugaskóla. Sigurbjörn Árni Arngrímsson skólameistari var hrærður eftir hátíðardagskrána, sem var vel skipulögð og mjög svo í anda Laugamanna. Nóg sungið og slegið á létta strengi, gengið um hallir minninganna saman og góðum degi lokið með Sæmundi í sparifötunum og mjólkurglasi í matsalnum.

  • Kynning - Besti bitinn af þorskinum í matvöruverslanir innanlands

    • 29.10.2025
    „Besti bitinn af þorskinum,“ frosnir þorskhnakkar frá Samherja, verða fáanlegir í matvöruverslunum innanlands frá og með deginum í dag. Hér er um að ræða hágæðaafurð af þorski sem er veiddur á djúpslóð og unninn í vinnsluhúsum Samherja á Eyjafjarðarsvæðinu.

  • Kynning - Hagspá Arion banka kynnt á Akureyri

    • 29.10.2025
    Arion banki stendur fyrir tveimur spennandi viðburðum á Akureyri í þessari viku. Sá fyrri er hluti af Konur fjárfestum átaksverkefni bankans og fer fram á Drift EA fimmtudaginn 30. október kl. 17:00. Farið verður yfir grunnatriði í fjárfestingum og praktísk atriði varðandi stofnun fyrirtækja. Fullbókað er á viðburðinn.    

  • Framtíð líkamsræktarstöðva og heilsutengdrar starfsemi á Húsavík

    • 28.10.2025
    Benóný Valur Jakobsson, Ísak Már Aðalsteinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir skrifa

  • Framleiðslu- og Íslandsmet slegin daglega til áramóta

    • 28.10.2025
    Liðlega tvö þúsund tonn af laxi hafa verið unnin á þessu ári í Silfurstjörnunni, landeldisstöð Samherja fiskeldis ehf. í Öxarfirði.

  • Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu í dag

    • 28.10.2025
    Þriðjudaginn 28. október kl. 16.15 heldur Elín Berglind Skúladóttir, sjónlistakennari og listakona, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu undir yfirskriftinni Að ná tökum á tækni. Þar mun hún fjalla um leirlífið, námskeiðin, myndlistarkennsluna, Þúfu46 og framhaldið. Aðgangur er ókeypis.

  • Bókarkynning Segir mamma þin það?

    • 27.10.2025
    Hjá Bókaútgáfunni Hólum var að koma út bókin Segir mamma þín það? eftir Guðjón Inga Eiríksson. Hún inniheldur gamansögur úr skólum, vítt og breitt um landið, og auðvitað koma Akureyringar þar við sögu. Hér á eftir verður gripið niður í bókina:  
Sjá meira