Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu í dag

28. október, 2025 - 09:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Elín Berglind Skúladóttir, sjónlistakennari og listakona er með fyrirelestur i Listasafnnu i dag
Elín Berglind Skúladóttir, sjónlistakennari og listakona er með fyrirelestur i Listasafnnu i dag

Þriðjudaginn 28. október kl. 16.15 heldur Elín Berglind Skúladóttir, sjónlistakennari og listakona, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu undir yfirskriftinni Að ná tökum á tækni. Þar mun hún fjalla um leirlífið, námskeiðin, myndlistarkennsluna, Þúfu46 og framhaldið. Aðgangur er ókeypis.

Elín Berglind útskrifaðist með B.Ed í grunnskólakennslu frá Háskólanum á Akureyri með kjörsvið í myndmennt frá Háskóla Íslands. Í kjölfarið tók hún M.Ed. í kennslu list- og verkgreina frá HÍ. Hún hefur kennt myndlista- og verkgreinar í grunnskóla síðan 2009 og undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á námsefnisgerð og að blanda saman hefðbundnum verkefnum og tækni. Einnig hefur hún unnið að því að bæta einhverju nýju við þessi hefðbundnu verkefni nemenda og gera reynsluna dýpri og áhugaverðari. Í nálgun sinni leggur Elín Berglind áherslu á faglega kennslu, fræðslu í listasögu og samstarf við Listasafnið, listamenn og listasamfélagið. Leirmótun er ávallt hluti af námi barna í kennslu hennar og gera allir þeir árgangar sem hún kennir a.m.k. eitt leirverkefni með áherslu á mismunandi tækni við leirmótun og persónulega sköpun.

Frá 2021 hefur Elín Berglind haldið úti vefsíðunni listkennsla.com þar sem nálgast má verkefni fyrir kennsluna. Hún hefur jafnframt fylgt eftir ferli sínu í leirnum síðan 2023 á samfélagsmiðlum og leggur þar áherslu á tilraunir, uppgötvanir, framfarir og fjölbreyttar aðferðir. Hún heldur jafnframt námskeið í leirmótun í Samlaginu – sköpunarverkstæði og á vinnustofu sinni í Þúfu 46.

Þriðjudagsfyrirlestrarnir eru samvinnuverkefni Listasafnsins á Akureyri, Verkmenntaskólans á Akureyri, Myndlistarfélagsins og Gilfélagsins. Síðasta fyrirlestur ársins heldur Ragnheiður Þórsdóttir, textíllistakona, þriðjudaginn 4. nóvember. Þriðjudagsfyrirlestrarnir hefjast á nýjan leik í febrúar á komandi ári.

Til baka

Nýjast

  • Framleiðslu- og Íslandsmet slegin daglega til áramóta

    • 28.10.2025
    Liðlega tvö þúsund tonn af laxi hafa verið unnin á þessu ári í Silfurstjörnunni, landeldisstöð Samherja fiskeldis ehf. í Öxarfirði.

  • Framleiðslu- og Íslandsmet slegin daglega til áramóta

    • 28.10.2025
    Liðlega tvö þúsund tonn af laxi hafa verið unnin á þessu ári í Silfurstjörnunni, landeldisstöð Samherja fiskeldis ehf. í Öxarfirði.

  • Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu í dag

    • 28.10.2025
    Þriðjudaginn 28. október kl. 16.15 heldur Elín Berglind Skúladóttir, sjónlistakennari og listakona, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu undir yfirskriftinni Að ná tökum á tækni. Þar mun hún fjalla um leirlífið, námskeiðin, myndlistarkennsluna, Þúfu46 og framhaldið. Aðgangur er ókeypis.

  • Bókarkynning Segir mamma þin það?

    • 27.10.2025
    Hjá Bókaútgáfunni Hólum var að koma út bókin Segir mamma þín það? eftir Guðjón Inga Eiríksson. Hún inniheldur gamansögur úr skólum, vítt og breitt um landið, og auðvitað koma Akureyringar þar við sögu. Hér á eftir verður gripið niður í bókina:  

  • Smáhýsi fyrir sértæk búsetuúrræði á tveimur svæðum

    • 27.10.2025
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur lagt til að samþykktar verði tillögur um tvö svæði í bænum undir smáhýsi fyrir sértæk búsetuúrræði. 

  • Sunna Valsdóttir hópstjóri hundaheimsóknarvina Rauða krossins við Eyjafjörð

    • 26.10.2025
    „Enginn heimsókn er eins, en þær eiga það allar sameiginlegt að vera yndislegar og mér verður hlýtt í hjartanu í hvert skipti,“ segir Sunna Valsdóttir sem er hundavinur á vegum Rauða krossins við Eyjafjörð. Hún hefur verið heimsóknarvinur með hund frá árinu 2022 og starfar nú sem hópstjóri í verkefninu sem hún segir að sé gefandi og skemmtilegt. Siberian Husky hundar hennar, Logi og Kolur vekja alltaf lukku þegar þeir mæta í Brekkukot en þangað mæta þeir með Sunnu sinu sinni í viku.

  • Vegur sorgarinnar - Bleikur október

    • 26.10.2025
    Nú er langt liðið á október mánuð, sem oft er nefndur bleikur október og tileinkaður baráttunni við krabbamein. Flest okkar eigum við ættingja eða vini sem hafa þurft að berjast við þennan skæða óvin, fyrir utan þá sem hafa þurft að berjast gegn honum óumbeðið. Margir falla í valinn eftir erfiða baráttu en sem betur fer eru einnig margir sem knýja fram sigur. Þessa dagana hugsa ég mikið til Brynju systur minna sem lést eftir afar erfiða og snarpa baráttu við hið illvíga mein, en hún lést um fjórum mánuðum frá því að hún var greind. Það er mikið áfall að greinast með krabbamein, einnig fyrir aðstandendur. Við tekur mikil óvissa og mikilvægt að þétta hópinn í kringum þann sem hefur greinst með krabbamein. Baráttan er oft löng og ströng, en stundum er hún snörp og sjúkdómurinn illvægur og gefur engin grið.

  • Vegur sorgarinnar - Bleikur október

    • 26.10.2025
    Nú er langt liðið á október mánuð, sem oft er nefndur bleikur október og tileinkaður baráttunni við krabbamein. Flest okkar eigum við ættingja eða vini sem hafa þurft að berjast við þennan skæða óvin, fyrir utan þá sem hafa þurft að berjast gegn honum óumbeðið. Margir falla í valinn eftir erfiða baráttu en sem betur fer eru einnig margir sem knýja fram sigur. Þessa dagana hugsa ég mikið til Brynju systur minna sem lést eftir afar erfiða og snarpa baráttu við hið illvíga mein, en hún lést um fjórum mánuðum frá því að hún var greind. Það er mikið áfall að greinast með krabbamein, einnig fyrir aðstandendur. Við tekur mikil óvissa og mikilvægt að þétta hópinn í kringum þann sem hefur greinst með krabbamein. Baráttan er oft löng og ströng, en stundum er hún snörp og sjúkdómurinn illvægur og gefur engin grið.

  • Þarf alltaf að vera sól?

    • 26.10.2025
    Hvað liggur konu á rúmlega miðjum aldri á hjarta nú þegar haustið minnir á sig með beljandi rigningu og ekki er undan neinu að kvarta.
Sjá meira