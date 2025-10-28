Framtíð líkamsræktarstöðva og heilsutengdrar starfsemi á Húsavík

28. október, 2025 - 18:55 Benóný Valur Jakobsson, Ísak Már Aðalsteinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir
Benóný Valur Jakobsson, Ísak Már Aðalsteinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir
Benóný Valur Jakobsson, Ísak Már Aðalsteinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir

Aðsend grein

Á Húsavík er í dag fjölbreytt úrval af líkamsrækt og annarri heilsutengdri starfsemi. Er þá átt við þá starfsemi sem einstaklingar eða einkaaðilar bjóða uppá og er ekki undir formerkjum íþróttafélaga með samstarfs og styrktar samning við sveitafélagið. Þessi starfsemi er sprottin af frumkvöðlum og skapandi fólki. Um er að ræða crossfit, lyftingar í tækjasal, jóga, leikfimitímar og margt fleira. Þá er ótalin starfsemi eins og nudd og önnur heilsustarfsemi. Í dag er þessi starfsemi dreifð um allan bæ og lítil samlegð næst af einingunum.

Fyrirhuguð er spennandi uppbygging matvöruverslunar í miðbæ Húsavíkur. Þessi uppbygging getur þó orðið til þess að gera stóran hluta af þessum geira heimilislausan með tilheyrandi samfélagslegu tjóni. Segja má að líkamsræktarstöðvarnar sem staðsettar eru miðsvæðis séu með stærstu félagsmiðstöðvum hér í bæ og lífsgæðaaukandi fyrir íbúa.

Gróflega má áætla að aðilar í heilsutengdri starfsemi séu samtals að greiða rúmlega eina milljón króna á mánuði í húsaleigu. Því er vert að Norðurþing kanni leiðir til að koma að uppbyggingu á heilsuræktarmiðstöð án þess að hljóta kostnað af, þar sem að leigutekjur myndu skila sér beint til sveitarfélagsins.
Víða um land þekkist að sveitafélög eigi húsnæði sem hýsir heilsurækt þó að reksturinn sé í umsjá einstaklinga. Fyrirmyndirnar eru víða og hægur leikur að kanna möguleika hvað það varðar.

Við titlum okkur sem heilsueflandi samfélag og það því okkar skylda að huga að þessari mikilvægu starfsemi og hvað við sem kjörnir fulltrúar og samfélag getum gert til að halda henni gangandi.

Undirrituð lögðu því fram tillögu á fundi fjölskylduráðs um að farið verði í frumgreiningu á uppbyggingu húsnæðis sem gæti hýst framangreinda starfsemi. Samhliða þessari greiningu væri mikilvægt að koma á samtali milli rekstraraðila um málið og kanna framtíðaráform og áhuga á slíkri uppbyggingu. Það er ekki enn komið að því að framkvæmdir séu hafnar við nýja matvöruverslun. Við höfum tímann til að kanna möguleikana. Með slíkri byggingu sem gæti hýst áðurnefnda starfsemi væri hægt að búa til miðstöð fyrir heilsu og hreyfingu sem sómi væri af.

Benóný Valur Jakobsson, Ísak Már Aðalsteinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir

Höfundar eru nefndarfólk Samfylkingarinnar í Norðurþingi

Til baka

Nýjast

  • Framtíð líkamsræktarstöðva og heilsutengdrar starfsemi á Húsavík

    • 28.10.2025
    Benóný Valur Jakobsson, Ísak Már Aðalsteinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir skrifa

  • Framleiðslu- og Íslandsmet slegin daglega til áramóta

    • 28.10.2025
    Liðlega tvö þúsund tonn af laxi hafa verið unnin á þessu ári í Silfurstjörnunni, landeldisstöð Samherja fiskeldis ehf. í Öxarfirði.

  • Framleiðslu- og Íslandsmet slegin daglega til áramóta

    • 28.10.2025
    Liðlega tvö þúsund tonn af laxi hafa verið unnin á þessu ári í Silfurstjörnunni, landeldisstöð Samherja fiskeldis ehf. í Öxarfirði.

  • Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu í dag

    • 28.10.2025
    Þriðjudaginn 28. október kl. 16.15 heldur Elín Berglind Skúladóttir, sjónlistakennari og listakona, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu undir yfirskriftinni Að ná tökum á tækni. Þar mun hún fjalla um leirlífið, námskeiðin, myndlistarkennsluna, Þúfu46 og framhaldið. Aðgangur er ókeypis.

  • Bókarkynning Segir mamma þin það?

    • 27.10.2025
    Hjá Bókaútgáfunni Hólum var að koma út bókin Segir mamma þín það? eftir Guðjón Inga Eiríksson. Hún inniheldur gamansögur úr skólum, vítt og breitt um landið, og auðvitað koma Akureyringar þar við sögu. Hér á eftir verður gripið niður í bókina:  

  • Smáhýsi fyrir sértæk búsetuúrræði á tveimur svæðum

    • 27.10.2025
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur lagt til að samþykktar verði tillögur um tvö svæði í bænum undir smáhýsi fyrir sértæk búsetuúrræði. 

  • Sunna Valsdóttir hópstjóri hundaheimsóknarvina Rauða krossins við Eyjafjörð

    • 26.10.2025
    „Enginn heimsókn er eins, en þær eiga það allar sameiginlegt að vera yndislegar og mér verður hlýtt í hjartanu í hvert skipti,“ segir Sunna Valsdóttir sem er hundavinur á vegum Rauða krossins við Eyjafjörð. Hún hefur verið heimsóknarvinur með hund frá árinu 2022 og starfar nú sem hópstjóri í verkefninu sem hún segir að sé gefandi og skemmtilegt. Siberian Husky hundar hennar, Logi og Kolur vekja alltaf lukku þegar þeir mæta í Brekkukot en þangað mæta þeir með Sunnu sinu sinni í viku.

  • Vegur sorgarinnar - Bleikur október

    • 26.10.2025
    Nú er langt liðið á október mánuð, sem oft er nefndur bleikur október og tileinkaður baráttunni við krabbamein. Flest okkar eigum við ættingja eða vini sem hafa þurft að berjast við þennan skæða óvin, fyrir utan þá sem hafa þurft að berjast gegn honum óumbeðið. Margir falla í valinn eftir erfiða baráttu en sem betur fer eru einnig margir sem knýja fram sigur. Þessa dagana hugsa ég mikið til Brynju systur minna sem lést eftir afar erfiða og snarpa baráttu við hið illvíga mein, en hún lést um fjórum mánuðum frá því að hún var greind. Það er mikið áfall að greinast með krabbamein, einnig fyrir aðstandendur. Við tekur mikil óvissa og mikilvægt að þétta hópinn í kringum þann sem hefur greinst með krabbamein. Baráttan er oft löng og ströng, en stundum er hún snörp og sjúkdómurinn illvægur og gefur engin grið.

  • Vegur sorgarinnar - Bleikur október

    • 26.10.2025
    Nú er langt liðið á október mánuð, sem oft er nefndur bleikur október og tileinkaður baráttunni við krabbamein. Flest okkar eigum við ættingja eða vini sem hafa þurft að berjast við þennan skæða óvin, fyrir utan þá sem hafa þurft að berjast gegn honum óumbeðið. Margir falla í valinn eftir erfiða baráttu en sem betur fer eru einnig margir sem knýja fram sigur. Þessa dagana hugsa ég mikið til Brynju systur minna sem lést eftir afar erfiða og snarpa baráttu við hið illvíga mein, en hún lést um fjórum mánuðum frá því að hún var greind. Það er mikið áfall að greinast með krabbamein, einnig fyrir aðstandendur. Við tekur mikil óvissa og mikilvægt að þétta hópinn í kringum þann sem hefur greinst með krabbamein. Baráttan er oft löng og ströng, en stundum er hún snörp og sjúkdómurinn illvægur og gefur engin grið.
Sjá meira