Kynning - Besti bitinn af þorskinum í matvöruverslanir innanlands

Besti bitinn: Almennt er viðurkennt að hnakkinn sé besti bitinn af þorskinum enda er hann þykkasti og safaríkasti hluti fisksins.

„Besti bitinn af þorskinum,“ frosnir þorskhnakkar frá Samherja, verða fáanlegir í matvöruverslunum innanlands frá og með deginum í dag. Hér er um að ræða hágæðaafurð af þorski sem er veiddur á djúpslóð og unninn í vinnsluhúsum Samherja á Eyjafjarðarsvæðinu.

Hverjum bita er pakkað sérstaklega í lofttæmdar umbúðir þannig að varan er einstaklega aðgengileg og hentug til matreiðslu hvort sem elda á einn bita eða fleiri. Pökkunin tryggir einnig gæði bitanna við geymslu og gerir uppþíðingu mjög einfalda.

Markmiðið er að færa neytendum hér á landi það besta úr hafinu í kringum landið. Almennt er viðurkennt að hnakkinn sé besti bitinn af þorskinum enda er hann þykkasti og safaríkasti hluti fisksins. Er nafnið á vörunni skírskotun til þess.


„Hér erum við að bjóða neytendum valkost sem er okkar eigin framleiðsla sem við höfum lagt alúð í. Salan á þessari afurð í matvöruverslunum innanlands er líka mikilvægur líður í því að efla vitund almennings um íslenskan sjávarútveg, þær hollu afurðir sem þar eru framleiddar og hvað þarf til,“ segir Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja hf.

Besti bitinn er sóttur í djúpið

Öflug skip, réttar veiðiaðferðir og nýjasta tækni, ásamt hraðri kælingu og góðri meðferð aflans skiptir öllu máli. Til að ná í betri fisk þarf að sigla langt og sækja í djúpið þar sem besti þorskurinn er í köldum sjó. Þorskurinn í Besta bitanum er veiddur úr sjálfbærum fiskistofni í íslenskri lögsögu. Skip Samherja eru við veiðar flesta daga ársins og tryggja þannig stöðugt framboð afurða.

Togarinn Björg EA á leið á miðin / mynd Gunnar Konráðsson.

Sérhæft fagfólk og tækjabúnaður í fremstu röð

Í landvinnslum Samherja starfar sérhæft fagfólk í fremstu röð og beitir nýjustu tækni- og vinnsluaðferðum. Hefur félagið lagt ríka áherslu á þróun nýrrar tækni í samstarfi við íslensk nýsköpunar- og hátæknifyrirtæki með það fyrir augum að hámarka gæði afurða, enda eru vinnsluhús Samherja á Akureyri og Dalvík meðal þeirra fullkomnustu í heimi.

Hérna má sjá nánari upplýsingar, ásamt góðum uppskriftum:

www.bestibitinn.is

