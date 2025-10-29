Kynning - Hagspá Arion banka kynnt á Akureyri

29. október, 2025 - 10:04 Kynning
Ingi Steinar Ellertsson svæðisstjóri einstaklinga á Norður- og Austurlandi, Helga Sigurrós Valgeirsd…
Ingi Steinar Ellertsson svæðisstjóri einstaklinga á Norður- og Austurlandi, Helga Sigurrós Valgeirsdóttir forstöðumaður fyrirtækja og fyrirtækjatrygginga, Benedikt Gíslason bankastjóri Arion banka og Sverre Andreas Jakobsso svæðisstjóri fyrirtækja á Norður- og Austurlandi

Arion banki stendur fyrir tveimur spennandi viðburðum á Akureyri í þessari viku.

Sá fyrri er hluti af Konur fjárfestum átaksverkefni bankans og fer fram á Drift EA fimmtudaginn 30. október kl. 17:00. Farið verður yfir grunnatriði í fjárfestingum og praktísk atriði varðandi stofnun fyrirtækja. Fullbókað er á viðburðinn.

Seinni viðburðurinn er fundur um stöðuna í íslenskum efnahagsmálum í útibúi Arion á . Þar verður fjallað um hagspá Arion banka fyrir árin 2025-2028 og sömuleiðis farið yfir sérstaka greiningu á íslenskum sjávarútvegi sem bankinn gaf út samhliða hagspánni.

Hátt í 8000 sótt Konur fjárfestum viðburði bankans

Arion banki fór af stað með Konur fjárfestum átaksverkefnið til að jafna þátttöku kynjanna á fjármálamarkaði og hafa viðtökurnar ekki látið á sér standa. Hátt í 8000 konur hafa sótt fjölbreytta viðburði á vegum bankans síðan átakinu var ýtt úr vör 2024.

Á viðburðinum á Drift EA, þann 30. október, deilir Birna Rún Eiríksdóttir, leikkona og uppistandari, reynslu sinni á bráðskemmtilegan og hressan hátt. Snædís Ögn Flosadóttir, forstöðumaður markaða Arion banka, leiðir viðstadda í gegnum grunnatriði í fjárfestingum og Helga Sigurrós Valgeirsdóttir, forstöðumaður fyrirtækja og fyrirtækjatrygginga, fer yfir praktísku atriðin varðandi það hvernig þú stofnar fyrirtæki og mikilvægi trygginga í fyrirtækjarekstri. Boðið verður upp á léttar veitingar fyrir fundinn.

Það er jafnan góð stemning á Konur fjárfestum viðburðunum eins og myndir sýnir

 

Óveður í aðsigi en heimilin sterk

Á seinni viðburðinum, þann 31. október, í útibúi Arion á Glerártorgi, fer Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka, yfir nýlega efnahagsgreiningu sína, „Íslenska hagkerfið stígur ölduna“, fyrir árin 2025-2028. Erna Björg telur að undirstöður íslenska hagkerfisins séu sterkar og viðnámsþróttur heimila eftir því mikill en að þó verði á brattan að sækja næstu misserin. „Óveðursskýin hafa hrannast upp yfir stóru útflutningsgreinunum okkar, á sama tíma og vaxtamálið svokallaða liggur eins og mara yfir fasteignamarkaði,“ segir Erna. „Seðlabankinn hefur þó nokkurt svigrúm til að bregðast við versnandi horfum, hvort sem litið er til vaxta eða lánþegaskilyrða.“

Á eftir Ernu Björg stígur á stokk Kári S Friðriksson, hagfræðingur Arion banka, og fjallar um nýlega skýrslu bankans um íslenskan sjávarútveg. Þar kemur fram að íslenskur sjávarútvegur sé sannarlega í fremstu röð hvað varðar ferskleika og gæði afurða, skilvirkni og tækni í veiðum og vinnslu, nýtingu afurða og sjálfbærni, og að mikil gróska og nýsköpun sé í greininni. Um leið er farið í saumana á þeim áskorunum sem framundan eru, meðal annars í tengslum við breytt loftslagsskilyrði og hlýnun sjávar, erfiðari rekstrarskilyrði fiskvinnslna og fleira.

Snædís Ögn Flosadóttir, forstöðumaður sölu og þjónustu fagfjárfesta, flytur erindi á Konur fjárfestum 

Metnaðarfull starfsemi Arion banka fyrir norðan

Ingi Steinar Ellertsson er svæðisstjóri einstaklinga á Norður- og Austurlandi og segir að það sé mikilvægt fyrir bankann að halda viðburði sem þessa reglulega á svæðinu og deila víðtækri þekkingu bankans með heimafólki.

„Við höfum þétt net útibúa hér fyrir norðan og austan og höfum eflt þau talsvert á síðustu árum.“ Í kjarnaútibúinu á Akureyri starfi öflugur og samheldinn hópur sem leggi sig fram um að veita góða þjónustu, auk þess sem þremur öðrum útibúum sé haldið úti í þessum víðfeðma landshluta.

Ingi Steinar bætir við að samþætting banka- og tryggingaþjónustu milli Arion og Varðar hafi verið mjög spennandi vegferð á síðustu árum og starfsfólk hafi tekið virkan þátt í því ævintýri, m.a. með því að kynna fyrir viðskiptavinum kosti nýs fríðindakerfis, Arion fríðindi, sem fengið hafi frábærar viðtökur.

„Í útibúinu okkar á Glerártorgi er svo sameiginlegt banka- og tryggingaútibú þar sem við bjóðum viðskiptavinum okkar að koma í spjall. Þar erum við einnig með viðburðarými fyrir fundi eða kynningar á starfinu og þar fer einmitt hagspárkynningin fram nú á föstudaginn. Við hlökkum til að taka á móti fólki þar og ræða stöðuna í íslensku efnahagslífi.“

 

 

 

 

Til baka

Nýjast

  • Kynning - Hagspá Arion banka kynnt á Akureyri

    • 29.10.2025
    Arion banki stendur fyrir tveimur spennandi viðburðum á Akureyri í þessari viku. Sá fyrri er hluti af Konur fjárfestum átaksverkefni bankans og fer fram á Drift EA fimmtudaginn 30. október kl. 17:00. Farið verður yfir grunnatriði í fjárfestingum og praktísk atriði varðandi stofnun fyrirtækja. Fullbókað er á viðburðinn.    

  • Framtíð líkamsræktarstöðva og heilsutengdrar starfsemi á Húsavík

    • 28.10.2025
    Benóný Valur Jakobsson, Ísak Már Aðalsteinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir skrifa

  • Framleiðslu- og Íslandsmet slegin daglega til áramóta

    • 28.10.2025
    Liðlega tvö þúsund tonn af laxi hafa verið unnin á þessu ári í Silfurstjörnunni, landeldisstöð Samherja fiskeldis ehf. í Öxarfirði.

  • Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu í dag

    • 28.10.2025
    Þriðjudaginn 28. október kl. 16.15 heldur Elín Berglind Skúladóttir, sjónlistakennari og listakona, Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu undir yfirskriftinni Að ná tökum á tækni. Þar mun hún fjalla um leirlífið, námskeiðin, myndlistarkennsluna, Þúfu46 og framhaldið. Aðgangur er ókeypis.

  • Bókarkynning Segir mamma þin það?

    • 27.10.2025
    Hjá Bókaútgáfunni Hólum var að koma út bókin Segir mamma þín það? eftir Guðjón Inga Eiríksson. Hún inniheldur gamansögur úr skólum, vítt og breitt um landið, og auðvitað koma Akureyringar þar við sögu. Hér á eftir verður gripið niður í bókina:  

  • Smáhýsi fyrir sértæk búsetuúrræði á tveimur svæðum

    • 27.10.2025
    Skipulagsráð Akureyrarbæjar hefur lagt til að samþykktar verði tillögur um tvö svæði í bænum undir smáhýsi fyrir sértæk búsetuúrræði. 

  • Sunna Valsdóttir hópstjóri hundaheimsóknarvina Rauða krossins við Eyjafjörð

    • 26.10.2025
    „Enginn heimsókn er eins, en þær eiga það allar sameiginlegt að vera yndislegar og mér verður hlýtt í hjartanu í hvert skipti,“ segir Sunna Valsdóttir sem er hundavinur á vegum Rauða krossins við Eyjafjörð. Hún hefur verið heimsóknarvinur með hund frá árinu 2022 og starfar nú sem hópstjóri í verkefninu sem hún segir að sé gefandi og skemmtilegt. Siberian Husky hundar hennar, Logi og Kolur vekja alltaf lukku þegar þeir mæta í Brekkukot en þangað mæta þeir með Sunnu sinu sinni í viku.

  • Vegur sorgarinnar - Bleikur október

    • 26.10.2025
    Nú er langt liðið á október mánuð, sem oft er nefndur bleikur október og tileinkaður baráttunni við krabbamein. Flest okkar eigum við ættingja eða vini sem hafa þurft að berjast við þennan skæða óvin, fyrir utan þá sem hafa þurft að berjast gegn honum óumbeðið. Margir falla í valinn eftir erfiða baráttu en sem betur fer eru einnig margir sem knýja fram sigur. Þessa dagana hugsa ég mikið til Brynju systur minna sem lést eftir afar erfiða og snarpa baráttu við hið illvíga mein, en hún lést um fjórum mánuðum frá því að hún var greind. Það er mikið áfall að greinast með krabbamein, einnig fyrir aðstandendur. Við tekur mikil óvissa og mikilvægt að þétta hópinn í kringum þann sem hefur greinst með krabbamein. Baráttan er oft löng og ströng, en stundum er hún snörp og sjúkdómurinn illvægur og gefur engin grið.

  • Vegur sorgarinnar - Bleikur október

    • 26.10.2025
    Nú er langt liðið á október mánuð, sem oft er nefndur bleikur október og tileinkaður baráttunni við krabbamein. Flest okkar eigum við ættingja eða vini sem hafa þurft að berjast við þennan skæða óvin, fyrir utan þá sem hafa þurft að berjast gegn honum óumbeðið. Margir falla í valinn eftir erfiða baráttu en sem betur fer eru einnig margir sem knýja fram sigur. Þessa dagana hugsa ég mikið til Brynju systur minna sem lést eftir afar erfiða og snarpa baráttu við hið illvíga mein, en hún lést um fjórum mánuðum frá því að hún var greind. Það er mikið áfall að greinast með krabbamein, einnig fyrir aðstandendur. Við tekur mikil óvissa og mikilvægt að þétta hópinn í kringum þann sem hefur greinst með krabbamein. Baráttan er oft löng og ströng, en stundum er hún snörp og sjúkdómurinn illvægur og gefur engin grið.
Sjá meira