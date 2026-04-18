Sprotasjóður Þrjú verkefni á Akureyri og eitt á Húsavík fá styrk

Þrjú verkefni á Akureyri fengu úthlutað styrk úr Sprotasjóði leik-grunn- og framhaldsskóla og eitt verkefni á Húsavík. Samtals var úthlutað rúmlega 64 milljónum til 20 skólaþróunarverkefna fyrir skólaárið 2026–2027.
Sprotasjóður styður við þróun og nýjungar í skólastarfi í leik-, grunn- og framhaldsskólum í samræmi við stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá viðkomandi skólastiga. Sjóðnum bárust 39 gildar umsóknir að undangenginni auglýsingu og sótt var um rúmlega 146 milljónir króna.
Leikskólinn Lundasel-Pálmholt á Akureyri fékk úthlutað tæplega 3,4 milljónum króna vegna verkefninsins Að undrast-Samræður í leikskólastarfi. Leikskólinn Iðavöllur fékk 2 milljónir vegna verkefnis sem ber heitið: Fjárfestum í framtíðinni- jöfn tækifæri til náms. Akureyrarbær fékk 2,5 milljónir króna vegna verkefnis í Glerárskóla, en það heitir Fjársjóðskort og fjölbreyttar kennsluaðferðir.
Borgarhólsskóli hlaut 3,2 milljónir króna vegna verkefnis sem heitir Lítil skref á leið til læsis.