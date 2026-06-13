ÁLFkonur á stefnumóti við fortíðina -Ný sýning í Lystigarðinum vekur mikla athygli

„Viðbrögð við sýningunni hafa verið mjög góð og ég held að við höfum ekki fengið svona sterk viðbrögð við sýningu áður,“ segir Agnes Heiða Skúladóttir sem er í ÁLFkonum, hóp áhugakvenna um ljósmyndum. Um liðna helgi var sett sett upp sýning í Lystigarðinum. Þetta er í fimmtánda sinn sem ÁFLkonur setja upp sýningu í Lystigarðinum, en alls hefur hópurinn í heild haldið 38 sýningar.
Áralöng hefð er hjá ÁLFkonum að setja upp nýja ljósmyndasýningu í Lystigarðinum í sumarbyrjun. Fyrir hverja sýningu er unnið eftir ákveðnu þema. Að þessu sinni var ákveðið að helga sýninguna 100 ára afmæli Ljósmyndarafélags Íslands sem er á þessu ári. Stofnfundur Ljósmyndarafélags Íslands var haldinn árið 1926, á hann mættu 18 ljósmyndarar sem flestir störfuðu í Reykjavík. Í hópnum voru 3 konur.
Miklar breytingar á einni öld Að þessu sinni var unnið með hugmynd sem upp kom í hópnum að vinna með 100 ára gamlar ljósmyndir frá Akureyri sem varðveittar eru á Minjasafninu. Konurnar unnu hver í sínu lagi og reyndu að finna staðinn þar sem ljósmyndarinn hafði hugsanlega staðið á þegar hann tók myndina. Þegar staðurinn var fundinn stilltu þær sér upp með myndavélar og smelltu af.
Bærinn hefur tekið miklum breytingum á einn öld og oft og tíðumvar mjög erfitt að reyna að ná góðum myndum þar sem byggingar eða trjágróður skyggðu á allt útsýni. Agnes segir að það hafi því komið skemmtilega á óvart að sjá að þrátt fyrir breytingar séu enn uppi hús sem sjást á gömlu myndunum.
Gefur okkur kraft til að halda áfram
Agnes segir verkefnið hafa verið mjög skemmtilegt „og gefur okkur svo sannarlega kraft til að halda áfram að mynda og gera góða hluti. Að setja upp svona sýningu er heilmikið mál og krefst samvinnu allra í hópnum. Þegar við unnum þessa sýningu hjálpuðumst við mikið að, við hittumst og skoðuðum gamlar myndir á Sarpnum hjá Minjasafninu. Hjálpuðumst að við útfærsluna og fengum hugmyndir hver hjá annarri, veltum fyrir okkur staðsetningu og hvar væri best að taka myndirnar. Gróður í bænum hefur vaxið mjög mikið á þessum 100 árum og sumar myndir var erfitt að taka vegna gróðurs sem skyggði á og stundum var bara alls ekki hægt að finna rétta sjónarhornið,“ segir Agnes og bætir við að margar hefðu gert fleiri en eina tilraun til að ná sem bestu sjónarhorni.
Hittast og spjalla um ljósmyndir
Hópurinn var stofnaður árið 2010 og fyrstu árin hittust konurnar einu sinni í viku til að spjalla um ljósmyndun og allt sem þeim tengist. Þegar heimsfaraldur gekk yfir lengdist tíminn á milli funda en nú hin síðari ár hefur hópurinn að jafnaði hist einu sinni í mánuði. Agnes segir að hópurinn hafi tekið einhverjum breytingum í áranna rás, nokkrar hætt og aðrar komið í þeirra stað eins og gengur. „Við
vorum 18 þegar mest var en erum 17 skráðar í hópinn í dag,“ segir hún. Að þessu sinni taka 13 konur þátt í sýningunni.
Gefandi vor- og haustferðir
„Við höfum um tíðina fengið margar fyrirspurnir frá konum sem langar að vera með í hópnum en það eru í raun praktískar ástæður fyrir því að við erum ekki fleiri. Við hittumst oft á kaffihúsum eða heima hjá hver annarri og höfum ekki pláss til að mynda stærri hóp,“ segir Agnes. Auk þess að hittast yfir kaffibolla hefur hópurinn farið saman í haust- og vorferðir yfir helgi og nýtt tímann til að taka ljósmyndir. „Við erum oft með dagskrá þar sem við setjum upp þrautir eða verkefni til að mynda. Þessar ferðir eru fullar af fjöri og skemmtilegheitum.“
Mynd tekin 1928-1930. Strandgata 37 er húsið lengst til hægri á gömlu myndinni. Þetta var timburhús, reist árið 1899. Þar var rekin brauðgerð til ársins 1931 þegar húsið brann. Þá var byggt hús úr steinsteypu sem var upphaflega ein hæð, en efri hæðarnar þrjár komu síðar. Húsið við hliðina, Strandgata 35, var reist árið 1888 af Jakobi V. Havsteen en hann bjó ásamt fjölskyldu sinni í húsinu en rak þar einnig verslun. Jakob var umsvifamikill athafnamaður á sinni tíð og auk verslunarreksturs rak hann útgerð og fiskvinnslu, bakarí og sláturhús svo eitthvað sé nefnt.
Myndin er tekin neðst í Kaupvangsstræti sem oft er nefnt „Listagilið“. Húsið fyrir miðju heitir Hamborg og var byggt árið 1909 af Jóhannesi Þorsteinssyni. Jóhannes stofnsetti verslunina Hamborg í húsinu og starfrækti hana til dánardægurs árið 1920. Síðan hafa hinar ýmsu verslanir verið starfræktar í húsinu. Á efri hæð var íbúð en eru nú skrifstofur. Húsið vinstra megin á nýju myndinni er hið sögufræga KEA hús sem var byggt árið 1930 fyrir Kaupfélag Eyfirðinga. Húsið hýsti höfuðstöðvar félagsins í 76 ár. Vigfús Sigurgeirsson var afabróðir Agnesar H. Skúladóttur.
Sá sem stendur á miðju „Kaupfélagshorninu” þennan snjóþunga dag er Ingimar Eydal, kennari og ritstjóri. Á nýrri myndinni er langafabarn hans og alnafni, Ingimar Eydal. Árið er 1929 en þá var stórhýsi KEA í byggingu (vígt 1930). Á myndinni má sjá verslunina Hamborg í Hafnarstræti 94 sem byggt var 1909 og verslunarhúsið að Hafnarstræti 92 sem byggt var árið 1900 og hýsir nú veitingastaðinn Bautann.