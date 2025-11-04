„Sofðu rótt í alla nótt“– Um stöðu íslenskunnar, lestrarmenningu og ákall til okkar sjálfra

Hvenær verður vandi að krísu?
Að íslensk leikskólabörn séu æ oftar farin að spjalla sín á milli á ensku, telja á ensku, þekkja litina á ensku: Vandi eða krísa? Að nærri helmingur drengja geti ekki lesið sér til gagns: Vandi eða krísa? Að Ísland sé neðst Norðurlanda þegar kemur að lesskilningi nemenda, og að staðan sé sú að fá þátttökuríki PISA hafi lækkað jafnmikið frá síðustu aldamótum: Vandi eða krísa?
Menntakerfið getur tekist á við vanda, en það þarf að virkja samfélag til að takast á við krísu.
Getur íslensk tunga dáið út á næstu fimmtíu árum? Já, nei, kannski? Íslenskan er ekki dauðadæmd en staða hennar er að veikjast. Stjórnvöld þurfa sannarlega að bregðast við, til dæmis með því að tryggja íslenskunni samastað í stafrænni veröld. Hins vegar, þegar öllu er á botninn hvolft, þá er enginn sem getur tryggt framtíð íslenskunnar nema við sjálf.
Þau vandamál sem við töldum upp tengjast öll orðaforða, málþroska, og læsi á einn eða annan hátt. Skólarnir hafa þýðingarmiklu hlutverki að gegna en samt er það svo að nám barna í skólum er aðeins brot af öllu þeirra námi. Börn læra af fjölskyldu sinni og þau læra af samfélaginu. Foreldrar eru fyrstu kennararnir og því mjög mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um hlutverk sitt í þroska og námi barna sinna.
Lestrarmenning á heimilum skiptir sköpum fyrir viðgang og viðhald íslenskunnar, og er lykillinn að bættum árangri íslenskra barna í námi, óháð móðurmáli þeirra. Það er dýrmætt á svo margan hátt þegar foreldrar setja niður á kvöldin, slökkva á farsímanum, og lesa kvöldsöguna.
Að við gefum okkur góðan tíma og tölum við börnin okkar; spyrjum, ræðum, notum fjölbreyttan orðaforða – þannig tryggjum við sem best að börnin okkar nái þeim málþroska sem getur orðið undirstaðan fyrir allt þeirra nám í framtíðinni.
Þess vegna hef ég lagt það til að Akureyrarbær fari í sérstakt átaksverkefni um hlutverk heimilanna þegar kemur að málþroska og læsi barna.
Sveitarfélagið getur svarað kallinu, og gerir það í gegnum öflugt starf leik- og grunnskóla, en fleiri verða að leggja hönd á plóg. Þetta er verkefni sem við þurfum að vinna samhent. Við þurfum á vitundarvakningu að halda.
Gunnar Már Gunnarsson, bæjarfulltrúi Framsóknar á Akureyri og MA í íslenskum fræðum.
Tillaga:
Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að sett verði af stað átaksverkefni um hlutverk heimilanna þegar kemur að málþroska og læsi barna. Markmið átaksins er að skapa vitundarvakningu meðal foreldra um jákvæð áhrif lesturs fyrir málþroska barna og læsi. Einnig að vekja foreldra til umhugsunar um mikilvægi þess að við gefum okkur góða stund á hverjum degi og tölum við börnin okkar. Þannig byggjum við upp góðan orðaforða, leggjum grunninn að læsi og aukum líkur á farsælu námi.
Markmiðum verkefnisins er hægt að ná með fjölbreyttum leiðum, s.s með skemmtilegum og áhugaverðum viðburðum fyrir alla fjölskylduna, með því að bæta bókakost í skólum, eða með því að miðla hugleiðingum og annarri fræðslu til foreldra. Til þess að tryggja árangur verður óskað eftir tilnefningum í ráðgjafahóp, sem fær það hlutverk að útbúa tillögur að dagskrá, kynningarstarfi og/eða öðrum leiðum og leggja fyrir bæjarráð til samþykktar.
Nálgast ætti eftirfarandi aðila til mögulegs samstarfs: Amtsbókasafnið á Akureyri, Fræðslu- og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar, Menningarfélag Akureyrar, Miðstöð skólaþróunar við HA, Samtaka - foreldrafélög grunnskóla Akureyrar, Netvís, og Rithöfundasamband Íslands. Ráðgjahópurinn verður einnig hvattur til að virkja fyrirtæki, félög, samtök og stofnanir til þátttöku og stuðnings, t.d. með fjárframlögum eða annarri aðstoð.
Þjónustu- og menningarsviði verður falið að styðja við vinnu ráðgjafahópsins og fylgja eftir framkvæmd og stefnu verkefnsins. Lagt er til að veitt verði heimild sem nemur 6,5 m.kr. og er það framlag Akureyrarbæjar til verkefnisins.