Slippurinn DNG semur hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu við MV Osprey Ltd frá Kanada

Slippurinn DNG og kanadíska útgerðarfyrirtækið MV Osprey Ltd. hafa undirritað samning um hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu um borð í rækjufrystitogarann Northern Osprey III. Áætlað er að skipið komi til Akureyrar í september og uppsetning hefjist strax við komuna.
„Þetta er mjög spennandi verkefni fyrir Slippinn DNG. Samstarfið við útgerðina hefur verið til fyrirmyndar við hönnun á fyrirkomulagi og við hlökkum til að fá skipið norður í haust,“ segir Magnús Blöndal, sviðsstjóri DNG vinnslubúnaðar.
Áhersla á afköst og gæði vinnslu
Við hönnun á vinnslulínunni var lögð áhersla á góð afköst, framúrskarandi aflameðferð og nákvæma flokkun og pökkun.
„Okkar helsta áskorun var að hanna afkastamikla bolfiskvinnslulínu innan þess rýmis sem við höfum. Eigendurnir voru framsýnir á sínum tíma og skildu eftir pláss á vinnsluþilfarinu fyrir mögulega þorsk- og grálúðuvinnslu,“ segir Ásþór Sigurgeirsson, hönnuður hjá Slippnum DNG.
Northern Osprey III hefur eingöngu verið á rækjuveiðum en nú er þorskvótinn á uppleið við strendur Nýfundalands og er nýja bolfisklínan því hrein viðbót.
„Sem dæmi um búnað frá okkur verður: Sæljón, blæðingar- og þvottabúnaður, sem hámarkar blóðtæmingu og þvott. DNG flokkari sem stærðarflokkar hráefnið fyrir frystingu, auk pökkunar-trogvoga sem auðvelda vinnu og minnka yfirvigt.
Vinnulagi við vigtun og pökkun á Japansrækju verður einnig breytt til að auka afköst. Að endingu verður þorski og rækju pakkað í endanlegar umbúðir fyrir frystingu, sem sparar handtök og er í samræmi við það vinnulag sem tíðkast í dag,“ bætir Ásþór við.
Heilsársrekstur og framtíðarsýn
Með nýju bolfisklínunni verður hægt að gera Northern Osprey III út allt árið um kring en áætlað er að skipið stundi bolfiskveiðar 3–4 mánuði á ári.
„Samstarfið við Slippinn DNG við hönnun nýju bolfisklínunnar hefur verið mjög jákvætt. Ferlið hefur verið opið, hratt og lausnamiðað. Innleiðing á bolfiskvinnslu er mikilvægt framfaraskref fyrir útgerðina og Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company Ltd. Bæði styrkir það reksturinn og langtíma efnahag svæðisins. Áreiðanlegt aðgengi að þorskvóta er lykilatriði til að hámarka ávinning fyrir áhöfn og samfélag,“ segir Keith Coady, útgerðarstjóri hjá MV Osprey Ltd.
Bolfiskvinnslulína
