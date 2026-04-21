Slippurinn DNG semur hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu við MV Osprey Ltd frá Kanada

21. apríl, 2026 - 12:20 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Magnús Blöndal og Keith Coady handsala samninginn Mynd slippurinndng.is
Slippurinn DNG og kanadíska útgerðarfyrirtækið MV Osprey Ltd. hafa undirritað samning um hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu um borð í rækjufrystitogarann Northern Osprey III. Áætlað er að skipið komi til Akureyrar í september og uppsetning hefjist strax við komuna.

„Þetta er mjög spennandi verkefni fyrir Slippinn DNG. Samstarfið við útgerðina hefur verið til fyrirmyndar við hönnun á fyrirkomulagi og við hlökkum til að fá skipið norður í haust,“ segir Magnús Blöndal, sviðsstjóri DNG vinnslubúnaðar.

Áhersla á afköst og gæði vinnslu

Við hönnun á vinnslulínunni var lögð áhersla á góð afköst, framúrskarandi aflameðferð og nákvæma flokkun og pökkun.

„Okkar helsta áskorun var að hanna afkastamikla bolfiskvinnslulínu innan þess rýmis sem við höfum. Eigendurnir voru framsýnir á sínum tíma og skildu eftir pláss á vinnsluþilfarinu fyrir mögulega þorsk- og grálúðuvinnslu,“ segir Ásþór Sigurgeirsson, hönnuður hjá Slippnum DNG.

Northern Osprey III hefur eingöngu verið á rækjuveiðum en nú er þorskvótinn á uppleið við strendur Nýfundalands og er nýja bolfisklínan því hrein viðbót.

„Sem dæmi um búnað frá okkur verður: Sæljón, blæðingar- og þvottabúnaður, sem hámarkar blóðtæmingu og þvott. DNG flokkari sem stærðarflokkar hráefnið fyrir frystingu, auk pökkunar-trogvoga sem auðvelda vinnu og minnka yfirvigt.

Vinnulagi við vigtun og pökkun á Japansrækju verður einnig breytt til að auka afköst. Að endingu verður þorski og rækju pakkað í endanlegar umbúðir fyrir frystingu, sem sparar handtök og er í samræmi við það vinnulag sem tíðkast í dag,“ bætir Ásþór við.

Heilsársrekstur og framtíðarsýn

Með nýju bolfisklínunni verður hægt að gera Northern Osprey III út allt árið um kring en áætlað er að skipið stundi bolfiskveiðar 3–4 mánuði á ári.

„Samstarfið við Slippinn DNG við hönnun nýju bolfisklínunnar hefur verið mjög jákvætt. Ferlið hefur verið opið, hratt og lausnamiðað. Innleiðing á bolfiskvinnslu er mikilvægt framfaraskref fyrir útgerðina og Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company Ltd. Bæði styrkir það reksturinn og langtíma efnahag svæðisins. Áreiðanlegt aðgengi að þorskvóta er lykilatriði til að hámarka ávinning fyrir áhöfn og samfélag,“ segir Keith Coady, útgerðarstjóri hjá MV Osprey Ltd.

 Það er á www.slippurinndng.is sem fyrst er  sagt frá þessu

 

 

 

 

 

    Ég hitti fyrir stuttu konu sem var nýflutt á Oddeyrina. Hún sagði mér að hún hafi reglulega verið boðin "velkomin á Eyrina" frá því hún flutti þangað og minntist þess ekki að hún hafi verið boðin velkomin í ákveðið hverfi áður. Óhætt er að segja að töluverðir fordómar gagnvart þessu ágæta hverfi hafi verið við lýði í a.m.k. marga áratugi. Kannski er það einmitt ástæðan fyrir þeirri samheldni sem þar hefur myndast á meðal íbúanna. Við stöndum saman og leggjum áherslu á að bjóða nýja Eyrarpúka velkomna. Stundum hef ég útskýrt fyrir Sunnlendingum að viðhorf bæjarbúa gagnvart Eyrinni sé líklega nokkuð sambærilegt því sem þeir hafa gagnvart Breiðholti, en ímyndin er oft á tíðum að þar búi aðeins tekjulágir í hrörlegum híbýlum.

    Alþjóðlega sjávarútvegssýningin Seafood Expo Global í Barcelona á Spáni stendur yfir dagana 21. – 23. apríl. Sýningin er sú stærsta sinnar tegundar í heiminum á sviði veiða, vinnslu og sölu sjávarafurða en skipuleggjendur segja að fyrirtæki frá um níutíu þjóðlöndum kynni þar vörur sínar, búnað og þjónustu í samtals níu stórum sýningarhöllum.

