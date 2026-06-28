Skútaberg á Moldhaugnahálsi

28. júní, 2026 - 13:44 Margrét Þóra Þórsdóttir
Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra lýsir áhyggjum af þeim töfum sem orðið hafa á nauðsynlegum úrbót…
Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra lýsir áhyggjum af þeim töfum sem orðið hafa á nauðsynlegum úrbótum á svæðinu

Framkvæmdum við varanlegt geymslusvæði á vegum Skútabergs á Moldhaugnahálsi er enn ekki lokið og hafa því engir hlutir verið fluttir inn á svæðið. Við vettvangsskoðun fyrr í júní var staðfest að framkvæmdir eru hafnar að nýju, en töf varð á jarðvinnu um tíma vegna frosts í jörðu.

Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra lýsir áhyggjum af þeim töfum sem orðið hafa á nauðsynlegum úrbótum á svæðinu og bendir á að á fundi með fulltrúum fyrirtækisins í nóvember 2025 voru kynnt áform um að taka hluta geymslusvæðisins í notkun í janúar síðastliðnum.

Jafnframt minnir nefndin á að fyrirtækinu hefur þegar verið veitt áminning vegna umgengni á svæðinu. Nefndin ítrekar að frekari tafir á tiltekt á svæðinu eru óásættanlegar og samþykkir að veita fyrirtækinu lokafrest til 1. ágúst næstkomandi til að koma gámum, vinnubúðaeiningum og öðrum lausamunum fyrir á geymslusvæðinu. Verði ekki brugðist við innan tilgreinds frests mun nefndin grípa til frekari þvingunarúrræða til að knýja fram nauðsynlegar úrbætur.

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