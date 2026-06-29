Skógarböðin og Golfklúbbur Akureyrar afhenda Matargjöfum Akureyrar veglegan styrk

Frá afhendingu styrksins í morgun, Mynd Skógarböðin
Skógarböðin og Golfklúbbur Akureyrar afhentu í dag Matargjöfum Akureyrar og nágrennis styrk að upphæð 500.000 krónur, sem safnaðist í góðgerðarhöggi við Skógarböðin.
Markmið góðgerðarhöggsins er að styðja við mikilvægt samfélagsverkefni og varð Matargjafir Akureyrar og nágrennis fyrir valinu í ár vegna þess ómetanlega starfs sem samtökin vinna fyrir einstaklinga og fjölskyldur á Norðurlandi.
Viðburðurinn sýndi hversu miklu er hægt að áorka þegar fyrirtæki, félög og einstaklingar leggja krafta sína saman. Samstaðan og viljinn til að leggja góðu málefni lið gerði það að verkum að safnaðist þessi glæsilega upphæð sem nú rennur óskipt til starfsemi Matargjafa.
Samfélagsábyrgð er Skógarböðunum mikilvæg og fyrirtækið leggur áherslu á að styðja við verkefni sem hafa raunveruleg og jákvæð áhrif á nærumhverfið. Með samstarfi við Golfklúbb Akureyrar tókst að skapa vettvang þar sem íþróttir, samvera og samfélagsleg ábyrgð fóru hönd í hönd.
Það er auðvelt að gleyma því að öflugt samfélag byggist af stórum hluta á fólki sem er tilbúið að rétta öðrum hjálparhönd. Starf Matargjafa Akureyrar og nágrennis er einmitt lifandi dæmi um það. Á hverjum degi leggja sjálfboðaliðar og aðrir sem koma að verkefninu sitt af mörkum en það gera þau af alúð, metnaði og umhyggju til að styðja við þá sem þurfa á hjálp að halda.
Skógarböðin vilja færa Golfklúbbi Akureyrar innilegar þakkir fyrir farsælt samstarf við framkvæmd verkefnisins, sem og öllum þátttakendum sem lögðu sitt af mörkum til að gera þessa styrkveitingu mögulega.
Jafnframt vilja Skógarböðin þakka Matargjöfum Akureyrar og nágrennis fyrir það óeigingjarna og mikilvæga starf sem samtökin vinna á hverjum degi. Það er einlæg von okkar að styrkurinn nýtist vel og styðji áfram við það mikilvæga hlutverk sem þau gegna í samfélaginu.
Þegar við stöndum saman getum við raunverulega skipt máli og gert samfélagið okkar hlýrra og sterkara.
Frá þessu segir í tilkynningu á Fb vegg Skógarbaða
Nú er búið að opna gamla veginn yfir Vaðlaheiði en án efa er þessi leið mörgum kær í minningabankanum og er klárt mál að fjölmargir gera sér leið yfir ,,Heiðina" og hafa þá jafnvel með sér nesti eins og tíðkaðist forðum, Mix og Congastykki jafnvel.
Ég er lánsamur maður að mínu mati. Eitt að því sem gerir mig lukkulegan er sú magnaða staðreynd að ég er orðin afi, átta sinnum hef ég fengið nýjan einstakling í fangið og kynnt mig sem afa fyrir Íslendingi sem vonandi á eftir farnast vel á lífsleiðinni.
Framkvæmdum við varanlegt geymslusvæði á vegum Skútabergs á Moldhaugnahálsi er enn ekki lokið og hafa því engir hlutir verið fluttir inn á svæðið. Við vettvangsskoðun fyrr í júní var staðfest að framkvæmdir eru hafnar að nýju, en töf varð á jarðvinnu um tíma vegna frosts í jörðu.
Skapandi tónlistarsmiðjan Töfrar Tónakistunnar sem haldin var á Akureyri í apríl síðastliðnum verður endurtekin í sumar ,eða dagana 21.–23. júlí í Glerárkirkju á Akureyri. Smiðjan er á vegum Tónakistunnar, lítils fyrirtækis sem sérhæfir sig í fjölbreyttri tónlistarvinnu í hópum
Þann 17. mars sl.l. voru liðin 125 ár frá stofnun Kvenfélags Svalbarðsstrandar og á morgun sunnudag milli kl 13-16 býður félagið til veglegrar fjölskylduhátíðar í tilefni þessara tíammóta við Vitann á Svalbarðseyri.
„Sveitarfélagið á mikilla hagsmuna að gæta og þessi óvissa sem ríkir um áframhaldandi starfsemi er því bagaleg,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti í Eyjafjarðarsveit. Ákveðið hefur verið að færa starfsemi endurhæfingarþjónustu SAk úr húsnæði sínu á Kristnesi um óákveðinn tíma. Ákvörðunin er tekin í kjölfar ítarlegrar skoðunar og greiningar á húsnæðinu sem leiddi í ljós að það er, í núverandi ástandi, óhæft til notkunar fyrir heilbrigðisþjónustu.
Nú er unnið er að því að koma dag- og göngudeildarhluta þjónustunnar fyrir í nýju húsnæði að á Akureyri, sem er 815 fermetrar að stærð. Stefnt er að því að starfsemi hefjist þar í september og að þar verði hægt að veita allt að 20 skjólstæðingum þjónustu á dagdeild og göngudeild. Þá munu sex legurými fyrir endurhæfingarsjúklinga verða tekin í notkun á skurðlækningadeild SAk frá og með 4. ágúst.