Gamli vegurinn yfir Vaðlaheiði opinn

28. júní, 2026 - 19:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þessi sjón gleður nú alltaf Myndir Vaðlaheiðagöng og úr einkasafni
Þessi sjón gleður nú alltaf Myndir Vaðlaheiðagöng og úr einkasafni

Nú er búið að opna gamla veginn yfir Vaðlaheiði en án efa er þessi leið mörgum kær í minningabankanum og er klárt mál að fjölmargir gera sér leið yfir ,,Heiðina" og hafa þá jafnvel með sér nesti eins og tíðkaðist forðum,Mix og Congastykki jafnvel.

Á Facebooksíðu Vaðlaheiðarganga segir frá. ,, Vegurinn er malarvegur en vel fær öllum ökutækjum undir 5t. Við bendum vegfarendur þó að aka af gætni og halda sig frá vegköntum þar sem sums staðar er enn bleyta og jarðvegurinn getur verið mjúkur.

Einnig hefur fé verið sleppt á heiðina. Gætum því sérstaklega að kindum og lömbum sem geta verið á eða við veginn. Hægur akstur og tillitssemi gagnvart dýralífinu gerir ferðina öruggari fyrir alla. Vaðlaheiðin er ekki bara leið á milli staða – hún er áfangastaður í sjálfu sér. Taktu þér tíma, slökktu á útvarpinu, opnaðu gluggann og leyfðu náttúrunni að njóta sín. Hlustaðu á lækjarniðinn, fuglasönginn og jarmið í lömbunum.
 
 
 
Ekki gleyma að stoppa á öruggum stað og njóta hins stórbrotna útsýnis yfir Eyjafjörð og Fnjóskadal.
 
Málið er að njóta ekki þjóta  
 
Meðfylgjandi myndir  eru fengar af umræddri Facebooksíðu Vaðalheiðarganga og einkasafni
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