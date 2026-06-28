Lokaorðið - Leikvellir lífsins

28. júní, 2026 - 14:07 Tryggvi Gunnarsson
Tryggvi Gunnarsson átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag
Tryggvi Gunnarsson átti Lokaorðið í blaðinu s.l. fimmtudag

Ég er lánsamur maður að mínu mati. Eitt að því sem gerir mig lukkulegan er sú magnaða staðreynd að ég er orðin afi, átta sinnum hef ég fengið nýjan einstakling í fangið og kynnt mig sem afa fyrir Íslendingi sem vonandi á eftir farnast vel á lífsleiðinni.

Að vera sjálfstæður Íslendingur er eflaust eitt það merkilegasta í heiminum. Að vera á þeim stað í lífinu að geta farið í göngutúra með barnabörnunum og jafnvel líta gáfulega út með skemmtisögum, visku og jafnvel einhverju sprelli eru forréttindi.

Nýtt áhugamál komið til sögunnar

Eigi alls fyrir löngu fengum við hjónin barnabörnin okkar sem búsett eru á Suðurlandi í heimsókn til okkar. Góð útivera og göngutúrar er eitt af því skemmtilegasta sem við gerum þegar barnabörnin koma í heimsókn til okkar.  Venjulega eru þessir göngutúrar í nær umhverfi okkar en undanfarið höfum við farið víða um Akureyri. Við erum nefnilega komin með nýtt áhugamál sem ég vil kalla leikvelli lífsins.

Áhugamálið snýst um að heimsækja og skemmta sér á leikvöllum bæjarins. Ég fyllist stolti og gleði hvað leikvellir í kringum grunnskólana okkar eru frábærir og fjölbreytilegir. Þarna er svo sannarlega hægt að gleyma sér í glensi og gríni. Ekki má gleyma að þarna er líka hægt að reyna á sig líkamlega. Upphýfingar og magaæfingar verða skemmtilegar á svona stöðum.

Brosin stækka

Í mínu tilfelli má tala um upphýfingu og magaæfingu. Þessar tvær hreyfingar mínar eiga eflaust eftir að lifa í mörg ár með barnabörnunum. Þeim fannst ég leysa þetta vel. Ekki má heldur gleyma öllum þeim skemmtilegum
leikvöllum sem búið er að koma fyrir hér og þar í hverfum bæjarins. Í lokin verð ég að vitna í eitt af barnabörnunum mínum: “Afi þið eigið óteljandi leikvelli á Akureyri.”

Já leikvellir lífsins fá hjartað tilað slá hraðar, brosin stækka og hláturinn verður innilegri hjá öllum.

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