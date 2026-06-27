Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar um Kristnes -Húsnæðið ekki ónýtt en bregðast þarf hratt við

27. júní, 2026 - 14:20 Margrét Þóra Þórsdóttir
3.600 fermetrar sem tilheyra sjúkrahúsinu auk húsnæðis sem Hælið setur um sögu berkla hefur til umrá…
3.600 fermetrar sem tilheyra sjúkrahúsinu auk húsnæðis sem Hælið setur um sögu berkla hefur til umráða

„Sveitarfélagið á mikilla hagsmuna að gæta og þessi óvissa sem ríkir um áframhaldandi starfsemi er því bagaleg,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti í Eyjafjarðarsveit. Ákveðið hefur verið að færa starfsemi endurhæfingarþjónustu SAk úr húsnæði sínu á Kristnesi um óákveðinn tíma. Ákvörðunin er tekin í kjölfar ítarlegrar skoðunar og greiningar á húsnæðinu sem leiddi í ljós að það er, í núverandi ástandi, óhæft til notkunar fyrir heilbrigðisþjónustu.

Jón Björn Hákonarson nýráðinn sveitarstjóri Eyjafjarðarsveit hefur átt samtöl við fulltrúar úr heilbrigðisráðuneyti og er samtal er enn í gangi. Hermann Ingi átti von á að svör yrðu skýrari innan tíðar. „Sveitarstjórn vill fá úr því skorið hvort SAk hyggst snúa aftur með starfsemi á Kristnes síðar eða hvort um varanlegan brottflutning þaðan er að ræða,“ segir Hermann Ingi.

Gríðarleg verðmæti

Hann nefnir að heilmiklar byggingar séu á Kristnesi, um 3.600 fermetrar sem tilheyra sjúkrahúsinu auk þess húsnæðis sem Hælið, setur um sögu berkla hefur til umráða. Þá er 20 íbúðir á staðnum og gætu hýst allt að 60 manns. Í þeim líkt og í sjúkrahúsbyggingum hefur greinst raki og mygla og íbúum verið sagt upp leigu af þeim sökum. Enn búa um 30 manns þar.

Hermann Ingi Gunnarsson oddviti í Eyjafjarðarsveit

„Þetta eru gríðarleg verðmæti, ætli megi ekki skjóta á um 10 milljarðar króna og húsnæði er ekki ónýtt, það er hægt að laga það. En það sem skiptir mestu er að bregðast hratt við, Við gætum setið upp með draugabæ hér í miðju héraði verði ekkert að gert. Það er mjög brýnt að hefja lagfæringar áður en ástandið versna enn frekar,“ segir Hermann Ingi og hefur fulla trú á að hægt sé að finna húsunum nýtt hlutverk. Þá sé mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu og engin hætta á að íbúðir verði ekki nýttar eftir að viðgerðum lýkur.

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