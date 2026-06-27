Hermann Ingi Gunnarsson oddviti Eyjafjarðarsveitar um Kristnes -Húsnæðið ekki ónýtt en bregðast þarf hratt við

„Sveitarfélagið á mikilla hagsmuna að gæta og þessi óvissa sem ríkir um áframhaldandi starfsemi er því bagaleg,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson oddviti í Eyjafjarðarsveit. Ákveðið hefur verið að færa starfsemi endurhæfingarþjónustu SAk úr húsnæði sínu á Kristnesi um óákveðinn tíma. Ákvörðunin er tekin í kjölfar ítarlegrar skoðunar og greiningar á húsnæðinu sem leiddi í ljós að það er, í núverandi ástandi, óhæft til notkunar fyrir heilbrigðisþjónustu.
Jón Björn Hákonarson nýráðinn sveitarstjóri Eyjafjarðarsveit hefur átt samtöl við fulltrúar úr heilbrigðisráðuneyti og er samtal er enn í gangi. Hermann Ingi átti von á að svör yrðu skýrari innan tíðar. „Sveitarstjórn vill fá úr því skorið hvort SAk hyggst snúa aftur með starfsemi á Kristnes síðar eða hvort um varanlegan brottflutning þaðan er að ræða,“ segir Hermann Ingi.
Gríðarleg verðmæti
Hann nefnir að heilmiklar byggingar séu á Kristnesi, um 3.600 fermetrar sem tilheyra sjúkrahúsinu auk þess húsnæðis sem Hælið, setur um sögu berkla hefur til umráða. Þá er 20 íbúðir á staðnum og gætu hýst allt að 60 manns. Í þeim líkt og í sjúkrahúsbyggingum hefur greinst raki og mygla og íbúum verið sagt upp leigu af þeim sökum. Enn búa um 30 manns þar.
Hermann Ingi Gunnarsson oddviti í Eyjafjarðarsveit
„Þetta eru gríðarleg verðmæti, ætli megi ekki skjóta á um 10 milljarðar króna og húsnæði er ekki ónýtt, það er hægt að laga það. En það sem skiptir mestu er að bregðast hratt við, Við gætum setið upp með draugabæ hér í miðju héraði verði ekkert að gert. Það er mjög brýnt að hefja lagfæringar áður en ástandið versna enn frekar,“ segir Hermann Ingi og hefur fulla trú á að hægt sé að finna húsunum nýtt hlutverk. Þá sé mikil eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu og engin hætta á að íbúðir verði ekki nýttar eftir að viðgerðum lýkur.