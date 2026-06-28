Framsýn minntist kvennaársins Fimm bekkir settir upp í sjávarbyggðum

Framsýn minntist kvennaársins 2025 með gjöf á fimm sætisbekkjum til samfélagsins og var þeim komið fyrir í sjávarbyggðum á félagssvæðinu.
Eru bekkirnir gefnir af virðingu við konur sem misst hafa ástvini sína í greipar Ægis. Það þótti vel við hæfi að fyrsti bekkurinn yrði vígður formlega á Kvennafrídaginn á Húsavík, 24. október 2025, en honum var valinn staður á Stangarbakkanum.
Frá þeim tíma er þegar búið að koma fyrir bekkjum á Raufarhöfn, Kópaskeri og í Flatey á Skjálfanda. Síðasta bekknum var svo nýveirð komið fyrir við Tungulendingu á Tjörnesi.