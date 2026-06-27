Kvenfélag Svalbarðsstrandar býður til afmælisveislu

Þann 17. mars sl.l. voru liðin 125 ár frá stofnun Kvenfélags Svalbarðsstrandar og á morgun sunnudag milli kl 13-16 býður félagið til veglegrar fjölskylduhátíðar í tilefni þessara tíammóta við Vitann á Svalbarðseyri.
Þennan þekkja eiginlega allir
Vel við hæfi í ljós þess að félagið var stofnað 17 mars að boðið verður upp á 17 sortir og góða drykki til að skola þeim niður, SPJALL-BEKKURINN verður vígður og skemmtileg afþreying í boði fyrir börn og fullorðna.
Fólk er hvatt til þess að fjölmenna, hafa með sér tjaldstóla, teppi, góða skapið og eiga saman skemmtilega stund.