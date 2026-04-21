Skiptir staðgóður morgunmatur máli?

21. apríl, 2026 - 14:23 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Myndir vma.is
Oft er talað um að fólk fái sér staðgóðan morgunmat. „Staðgóður“ í þessu sambandi þýðir kjarnmikill eða nærandi.

Ekki er hægt að alhæfa í þessum efnum en margt bendir til þess að of margir nemendur á framhaldsskólaaldri hreinlega sleppi því að borða morgunmat áður en þeir fara í skólann og leiti þess í stað í óhollari næringu, t.d. orkudrykki og sætt brauðmeti, þegar 1-3 klst. eru liðnar af skóladeginum. Kennarar telja mörg rök hníga að því að heldur hafi sigið á ógæfuhliðina í þessum efnum á allra síðustu árum, hjá bæði strákum og stelpum, sem kunni að einhverju leyti að tengjast mikilli áherslu þessi misserin á samfélagsmiðlum á útlitsdýrkun. Nýverið kom fram í fréttum að átröskunartilföllum, einkum hjá ungum stúlkum, hefur fjölgað umtalsvert að undanförnu.

Meðal þeirra kennara í VMA sem hafa velt þessu fyrir sér að undanförnu eru Kristjana Pálsdóttir Margrétardóttir samfélagsgreinakennari og sundþjálfari og Birna Baldursdóttir íþróttakennari og einkaþjálfari. Kristjana segir að sér hafi brugðið á dögunum þegar hún varpaði fram þeirri spurningu í óformlegri könnun i kennslustund að morgni dags hvort nemendur borðuðu morgunmat að staðaldri áður en þeir kæmu í skólann. Í ljós hefði komið að aðeins einn úr nemendahópnum, sem taldi á annan tug nemenda, hafði gert það. Kristjana segist ekki geta sagt til um hvort þetta hlutfall sé mögulega lýsandi fyrir neyslumynstur ungs fólks að morgni dags. En sé það tilfellið klingi margar varúðarbjöllur því vitað sé að skortur á næringu skapi ójafnvægi í blóðsykri líkamans sem m.a. geti ýtt undir kvíða.

Í fyrirliggjandi rannsóknum á vegum Alþjóðheilbrigðismálastofnunarinnar – WHO kemur skýrt fram að ungt fólk ætti ekki að sleppa morgunmat því ef næringuna skorti að morgni dags skerðist einbeitingin, þreytan verði meiri og heilinn þar með minna móttækilegur fyrir upplýsingum.

Birna Baldursdóttir segir afar mikilvægt að koma starfsemi heilans í virkni strax að morgni dags. Morgunmatur fylli upp í glúkósa sem heilinn og vövðar þurfi til eðlilegrar virkni. Með góðri næringu verði athyglin meiri, skapið betra og þreytan minni. Einnig beri að hafa í huga að góður morgunmatur dragi úr líkum á ofáti þegar líði á daginn. Birna segist oft hafa komist að raun um að ómarkviss og óregluleg næring hjá ungu fólki leiði til lakari námsárangurs, truflun í kennslustundum og hún geti ýtt undir hegðunarvandamál. Og til viðbótar nefnir Birna að langtímaáhrifin af því að ungt fólk sleppi því að borða hollan og staðgóðan mat að morgni dags séu að leita í óhollan mat sem aftur auki líkur á heilsuvandamálum síðar á lífsleiðinni.

Kristjana Pálsdóttir Margrétardóttir og  Birna Baldursdóttir

En hvað ætti ungt fólk sem vill breyta þessu í jákvæðari farveg að gera, hvað ætti það að leggja sér til munns? Birna segir að horfa þurfi til jafnvægis milli kolvetna, próteina og heilbrigðrar fitu. Þar megi t.d. nefna gróft brauð og hafra, soðin egg, gríska jógúrt, hnetur eða fræ, ávexti og grænmeti fyrir vítamín, hafragraut með ávöxtum og möndlum eða heilhveitibrauð með avókadó og eggi. Birna leggur áherslu á að forðast sætar fitutegundir eða unnin matvæli sem gefi snögga en skammvina orku. Dæmi um þetta séu próteinstykkin svokölluðu sem Birna segir að séu afleitur kostur. Það sama megi segja um alla orkudrykkina sem nemendur grípi til í stórum stíl þegar hungrið taki völdin, þessir sykruðu koffíndrykkir séu ekki það sem nemendur hafi þörf fyrir, síður en svo. Birna segir að í ljós hafi komið að þeir sem drekki mikið af orkudrykkjum sæki síðan frekar í skyndibita. Þetta sé því slæmur kokteill.

Birna og Kristjana segja alls ekki hægt að alhæfa um að allir nemendur glími við framangreind vandamál. Auðvitað sé það ekki svo, margir nærist rétt og skynsamlega yfir allan daginn. En allt of margir nemendur séu og hafi verið á rangri leið í þessum efnum mjög lengi og full ástæða sé til þess að hvetja þá til að taka mataræðið til skoðunar – þar með talið að byrja daginn á hollum og staðgóðum morgunmat. Þegar nemendur hafi verið spurðir af hverju þeir borði ekki morgunmat sé svarið oftast að þeir hafi ekki tíma til þess, vilji þeir mæta á réttum tíma í skólann. Einfalt ráð sé við þessu; að vakna korteri til hálftíma fyrr.

  Slippurinn DNG semur hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu við MV Osprey Ltd frá Kanada

    • 21.04.2026
    Slippurinn DNG og kanadíska útgerðarfyrirtækið MV Osprey Ltd. hafa undirritað samning um hönnun, smíði og uppsetningu á bolfiskvinnslulínu um borð í rækjufrystitogarann Northern Osprey III. Áætlað er að skipið komi til Akureyrar í september og uppsetning hefjist strax við komuna

  Eflum og byggjum upp Eyrina

    • 21.04.2026
    Ég hitti fyrir stuttu konu sem var nýflutt á Oddeyrina. Hún sagði mér að hún hafi reglulega verið boðin “velkomin á Eyrina” frá því hún flutti þangað og minntist þess ekki að hún hafi verið boðin velkomin í ákveðið hverfi áður. Óhætt er að segja að töluverðir fordómar gagnvart þessu ágæta hverfi hafi verið við lýði í a.m.k. marga áratugi. Kannski er það einmitt ástæðan fyrir þeirri samheldni sem þar hefur myndast á meðal íbúanna. Við stöndum saman og leggjum áherslu á að bjóða nýja Eyrarpúka velkomna. Stundum hef ég útskýrt fyrir Sunnlendingum að viðhorf bæjarbúa gagnvart Eyrinni sé líklega nokkuð sambærilegt því sem þeir hafa gagnvart Breiðholti, en ímyndin er oft á tíðum að þar búi aðeins tekjulágir í hrörlegum híbýlum.

  Samherji og Ice Fresh Seafood áberandi á Seafood Expo Global

    • 21.04.2026
    Alþjóðlega sjávarútvegssýningin Seafood Expo Global í Barcelona á Spáni stendur yfir dagana 21. – 23. apríl. Sýningin er sú stærsta sinnar tegundar í heiminum á sviði veiða, vinnslu og sölu sjávarafurða en skipuleggjendur segja að fyrirtæki frá um níutíu þjóðlöndum kynni þar vörur sínar, búnað og þjónustu í samtals níu stórum sýningarhöllum.

  Komum á frístundastyrk fyrir foreldra í fæðingarorlofi!

    • 21.04.2026
    L-listinn ætlar að setja ungt barnafólk í forgang. Við ætlum að stíga nýtt skref í þá átt með því að innleiða frístundastyrk fyrir foreldra í fæðingarorlofi.

  Aðalfundur Norðurorku hf. reksturinn gekk vel árið 2025

    • 20.04.2026
    Aðalfundur Norðurorku hf. var haldinn fyrr í dag, 20. apríl 2026. Eigendur félagsins eru sex sveitarfélög, Akureyrarbær, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Svalbarðsstrandarhreppur og Þingeyjarsveit.

  Vilji til að efla samstarf Framsýnar og Einingar Iðju

    • 20.04.2026
    Forystuhrúturinn Moli sem býr í góðu yfirlæti í fjárhúsinu Grobbholti ofan Húsavíkur hefur nú unnið sér það til frægðar að mynd af honum hefur verið prentuð á boli. Þeir eru væntanlegir til landsins með vorinu og verða seldir í minjagripabúðum og söluskálum hér og þar um landið. Án efa eiga þeir eftir að vekja mikla athygli.

  Frábær mæting á Matarmenningarhátíð Einingar Iðju

    • 20.04.2026
    Á dögunum bauð Eining-Iðja félagsmönnum sínum á Matarmenningarhátíð í HOFI þar sem félagsmenn frá 12 ólíkum löndum buðu upp á smakk á mat frá sínu heimalandi. 

  Frá sigri mannsandans yfir í neyðarástand

    • 20.04.2026
    ,,Ég held ég muni aldrei upplifa þvílíkan sigur mannsandans eins og byggingu þessa hælis “ sagði Guðmundur Björnson landlæknir við vígsluathöfn Kristneshælis 1. nóvember 1927. 
