Skautarnir hennar Eddu Indriðadóttur komnir í Skautahöllina

31. mars, 2026 - 15:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Edda Indriðadóttir og fjölskyda á vormóti ÍSS 2026. Mynd sasport.is
Heiðursfélagi Skautafélags Akureyrar og margfaldur Íslandsmethafi í skautahlaupi afhenti félaginu um helgina skautahlaupsskautana sína sem hún notaði við flest þau afrek sem hún vann til á ferlinum. Skautana afhenti hún félaginu á vormóti ÍSS sem fram fór um helgina og eru þeir nú til sýnis í Skautahöllinni ásamt verðlaunapeningum hennar og keppnisnúmerinu hennar, 13.

Edda Sigurlaug Indriðadóttir er ein af frumkvöðlum íslensks skautahlaups á langri braut og sannkölluð fyrirmynd í íþróttasögu landsins. Hún fæddist á Akureyri árið 1936 og hóf ung að æfa skautaíþróttir og keppti á gullaldartímum hraðhlaupsins. Edda er fædd og uppalinn í fjörunni og gat því reimað á sig skautanna heima í eldhúsinu og tiplað á tánum yfir götuna og út á ísinn á Pollinum eins og fram kemur í Sögu Skautafélags Akureyrar eftir Jón Hjaltason. "Þá var oftast svell á leirunum og ánni út að leirugarði og oft lagði allan Pollinn frá Oddeyri og inn á leiruna".

Á fyrsta Íslandsmóti sínu, sem haldið var í Reykjavík, keppti hún á skautum sem hún fékk lánaða frá vini sínum. Skautarnir voru tveimur númerum of stórir og þurfti Edda því að troða bómull í þá svo hún gæti keppt. En það dró ekki úr afrekum hennar, því hún sigraði keppinaut sinn bæði í 500 m og 1500 m.

Edda náði ótrúlegum árangri á skautaferli sínum. Hún varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn aðeins 15 ára gömul og setti Íslandsmet á árunum 1951, 1952 og 1953. Hún átti um tíma öll Íslandsmet kvenna í skautahlaupi og standa flest þeirra enn í dag, þar á meðal í 500 m, 1500 m, 3000 m og 5000 m. Íslandsmetstímar hennar eru 60 sekúndur í 500 metra hlaupi, 2:08,3 í 1000 metra hlaupi, 3:19,1 í 1500 metrum og 7:12,4 mínútur í 3000 metrum.

Edda var hluti af sterkri skautahefð á Akureyri á þessum árum og lagði sitt af mörkum til uppbyggingar íþróttarinnar. Edda Sigurlaug Indriðadóttir var framúrskarandi íþróttakona og brautryðjandi í skautahlaupi á Íslandi og afar dýrmætt að skautar hennar skuli nú varðveittir og til sýnis í Skautahöllinni.

sasport.is sagði fyrst frá

  Verið að moka snjó út um allan bæ

    • 31.03.2026
    Unnið er að snjómokstri á stofn- og tengibrautum ásamt íbúðargötum á Akureyri og er stefnt að því að ryðja allar götur fyrir páska. Takist það ekki verður að sjálfsögðu haldið áfram þar til verkinu er lokið.

  Leitin að bestu nýsköpunarhugmynd Norðurlands í fullum gangi

    • 30.03.2026
    Norðansprotinn er nýsköpunarkeppni þar sem leitað er að áhugaverðustu nýsköpunarhugmynd Norðurlands. Leitin er hafin og stendur til 22. apríl þegar Norðansprotinn 2026 verður valinn á lokaviðburði sem haldinn verður í Drift EA á Akureyri.

  Mamma mín

    • 30.03.2026
    Ég tel mig einstaklega heppinn með mömmu. Hún er hrein og bein og er ekkert að tala í kringum hlutina. Hún er ekkert að skafa af þeim. Getur þar af leiðandi virkað köld við fyrstu kynni. 

  Gerum hlutina almennilega!

    • 30.03.2026
    Aðstöðumál íþróttafélaga skipta sköpum fyrir öflugt íþróttastarf. Þau skipta líka miklu máli fyrir samfélagið í heild. Svo Akureyri sé aðlaðandi kostur fyrir fjölskyldufólk til að setjast að þarf aðstaða fyrir börn og ungmenni að vera í lagi. Þar gegna íþróttamannvirki lykilhlutverki.

  Hingað til náms - hingað til framtíðar

    • 30.03.2026
    Akureyri er öflugur háskólabær. Til að tryggja að svo verði áfram þarf að tryggja það að hér sé raunhæft að búa meðan á námi stendur. Þar skipta stúdentagarðar sköpum. Þeir eru ekki aðeins þak yfir höfuðið heldur lykilforsenda staðnáms, auk þess að efla háskólasamfélagið og skapa meira líf í bænum okkar.

  Ályktanir samþykktar á aðalfundi Kjalar

    • 30.03.2026
    Aðalfundur Kjalar Stéttarfélags starfsfólks í almenningsþjónustu frá fram í s.l viku, á fundinum voru samþykktar tvær ályktanir þar sem gagnrýnd eru áform stjórnvalda um afnám áminningarskyldu annars vegar og ályktun vegna komand sveitarstjórnar-kosninga hins vegar. Sjá má ályktanir aðalfundarins hér fyrir neðan.

  „Konur gerðu garðinn" - Látum Kvenfélagsgarðinn blómstra á ný

    • 30.03.2026
    Kvenfélagsgarðurinn á Akureyri á 90 ára afmæli í ár, en þrátt fyrir það er framtíð hans enn í óvissu. Garðurinn er staðsettur á milli Áshlíðar og Skarðshlíðar. Framkvæmd hans var hrint af stað af Kvenfélaginu Baldursbrá árið 1936 og var notaður fyrir garðyrkju og sem samkomustaður.

  Vísindafólki okkar - Er munur á að leita að lífi með smásjá eða hundi?

    • 29.03.2026
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum. Andrés Tryggvi Jakobsson, verkefnastjóri á Rannsóknarstofum Auðlindadeildar, er vísindamanneskja marsmánaðar.
