Skautarnir hennar Eddu Indriðadóttur komnir í Skautahöllina

Heiðursfélagi Skautafélags Akureyrar og margfaldur Íslandsmethafi í skautahlaupi afhenti félaginu um helgina skautahlaupsskautana sína sem hún notaði við flest þau afrek sem hún vann til á ferlinum. Skautana afhenti hún félaginu á vormóti ÍSS sem fram fór um helgina og eru þeir nú til sýnis í Skautahöllinni ásamt verðlaunapeningum hennar og keppnisnúmerinu hennar, 13.
Edda Sigurlaug Indriðadóttir er ein af frumkvöðlum íslensks skautahlaups á langri braut og sannkölluð fyrirmynd í íþróttasögu landsins. Hún fæddist á Akureyri árið 1936 og hóf ung að æfa skautaíþróttir og keppti á gullaldartímum hraðhlaupsins. Edda er fædd og uppalinn í fjörunni og gat því reimað á sig skautanna heima í eldhúsinu og tiplað á tánum yfir götuna og út á ísinn á Pollinum eins og fram kemur í Sögu Skautafélags Akureyrar eftir Jón Hjaltason. "Þá var oftast svell á leirunum og ánni út að leirugarði og oft lagði allan Pollinn frá Oddeyri og inn á leiruna".
Á fyrsta Íslandsmóti sínu, sem haldið var í Reykjavík, keppti hún á skautum sem hún fékk lánaða frá vini sínum. Skautarnir voru tveimur númerum of stórir og þurfti Edda því að troða bómull í þá svo hún gæti keppt. En það dró ekki úr afrekum hennar, því hún sigraði keppinaut sinn bæði í 500 m og 1500 m.
Edda náði ótrúlegum árangri á skautaferli sínum. Hún varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn aðeins 15 ára gömul og setti Íslandsmet á árunum 1951, 1952 og 1953. Hún átti um tíma öll Íslandsmet kvenna í skautahlaupi og standa flest þeirra enn í dag, þar á meðal í 500 m, 1500 m, 3000 m og 5000 m. Íslandsmetstímar hennar eru 60 sekúndur í 500 metra hlaupi, 2:08,3 í 1000 metra hlaupi, 3:19,1 í 1500 metrum og 7:12,4 mínútur í 3000 metrum.
Edda var hluti af sterkri skautahefð á Akureyri á þessum árum og lagði sitt af mörkum til uppbyggingar íþróttarinnar. Edda Sigurlaug Indriðadóttir var framúrskarandi íþróttakona og brautryðjandi í skautahlaupi á Íslandi og afar dýrmætt að skautar hennar skuli nú varðveittir og til sýnis í Skautahöllinni.
