Sjúkrahúsið á Akureyri hættir notkun á íbúðum á Kristnesi

Sjúkrahúsið á Akureyri hefur verið með níu hús, með um tuttugu íbúðum á Kristnesi, í leigu. Nú eru þar ellefu leigutakar, en níu íbúðir standa nú auðar.
Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) lét meta húsnæðið m.t.t. rakaskemmda og gruns um vöxt myglusveppa, auk þess sem ástand vatnsveitu og fráveitu var metið. Því miður var niðurstaða matsins sú að ráðast þurfi í talsverðar framkvæmdir til þess að húsnæðið teljist heilnæmt. Þetta kemur fram í frétt á heimasíðu SAk nú síðdegis.
Ekki er fyrir hendi fjármagn af hálfu SAk til að fara í stórfelldar endurbætur á umræddum eignum og ekki stendur til að SAk leigi út íbúðirnar til framtíðar. SAk mun vera í samskiptum við heilbrigðisráðuneytið um framtíð húsnæðisins.
Fulltrúar SAk hafa fundað með leigutökum og kynnt þeim þessa stöðu.
„Okkur þykir ákaflega leitt að þetta sé staðan og erum vel meðvituð um hversu mikil áhrif þetta getur haft á leigjendur, enda er um að ræða heimili fólks. Við sjáum hins vegar engan annan raunhæfan kost í stöðunni,“ segir Erla Björnsdóttir, settur forstjóri SAk.